Klasman Terfi kursuna Kayseri'den katılacak hakemler belli oldu

Merkez Hakem Kurulu tarafından Bölgesel olarak yapılacak olan Klasman terfi kursuna Kayseri Bölgesi'nden davet edilen hakemler belli oldu. Terfi kurslarında Kayseri'den 13 hakem bir üst klasmana yükselebilmek için ter dökecek. Ayrıca 1 gözlemci de klasmana yükselmek için kursta yer alacak.

Merkez Hakem Kurulu, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda sınav takviminde değişiklikler yapmıştı. Buna göre, hem hakemler hem de gözlemciler için klasmana/bölgesele terfi kursları 9-10-11 Temmuz 2019 tarihlerinde bölgesel olarak, üst klasmana terfi kursları ise 12-13 Temmuz 2019 tarihlerinde merkezi olarak yapılacak. Klasman listeleri 17-19 Temmuz tarihlerinde açıklanacak. Öte yandan, Kayseri Bölgesi'nden terfi kurslarına katılacak hakemler belli oldu. Kursa gidecek hakem ve klasmanları şöyle:

Klasman Yardımcı Hakem adayları: Levent Yeşilyurt, Recep Güneş, Furkan Ulu.

Bölgesel Hakem adayları: Bilge Kaan Çakır, Mehmet Koç, Arman Erkılıç

Bölgesel Yrdımcı Hakem Adayları: Erkan Kırçıl, M. Soner Yüce, Burhan Başpınar, Salih Ulusoy, Hüseyin Gencan, Ö. Hürcan Yücel

Kadın Bölgesel Hakem Adayı: Fulya Fırat

Klasman Gözlemci Adayı: Emre Altun. - KAYSERİ

Kaynak: İHA