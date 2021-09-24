Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Haberler Spor
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Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Takaharu Furukawa ile Miki Nakamura'dan oluşan Japonya Milli Takımı ile karşılaştı.

Rakiplerini 6-2 yenen Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2...

ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2...
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Haber: Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Haberler Spor
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