Klasik ve modifiye araç tutkunları festivalde buluştu - DÜZCE

15.09.2019 16:56

Akçakoca Belediyesi'nin katkılarıyla Düzce Tuning tarafından düzenlenen Otomobil Festivali, klasik ve modifiye araç tutkunlarını

Geleneksel olarak düzenlenen klasik ve modifiye araç festivali Akçakoca İlçesinde gerçekleştirildi.

Akçakoca limanında bir araya gelen yaklaşık 250 araç sahibi burada otomobillerini sergiledi. Farklı marka ve modellerdeki klasik ve modifiye araçlarda bulunan aksesuar ve ses sistemleri katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Festivale katılım sağlayan araçlar farklı özelliklerde ve aksesuarlarına göre yarışmalara katılarak beğeniye sunuldu.

Festival hakkında AA muhabirine bilgiler veren Recep Çakmakcı, festivalin her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini ve modifiye meraklılarının bu festivali ilgi gösterdiğini söyledi.

Her yıl farklı noktalarda festival yaptıklarını anlatan Çakmakçı, " Bu yıl festivalimizi Akçakoca'da yapıyoruz. Şuana kadar 250 araç katılım sağladı.Yaklaşık 20-25 klasik aracımız var. . Bu klasik araçlar Düzce'ye ilk kez geldiler." dedi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelenler olduğunu aktaran Çakmakcı," Demo araçlar ve Türkiye'nin büyük firmaları geldi. Genelde gençleri hitap eden etkinlik ve organizasyon oldu. Ödül törenimiz başlamak üzere. Katılan kulüplere, şahıslara kupa, madalya, kupaları teslim edilecek. Bu şekilde sonlandıracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA