Klasik Türk Müziği Korosu 100. Yıl İçin Sahne Aldı

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde "Klasik Türk Müziği İzahlı Bahar Konseri" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ömer Dilek Talı'nın şefliği, Haluk Çağdaş'ın sunumu ile koro ve solo eserlerden oluşan konseri çok sayıda davetli ilgiyle dinledi.

Konserde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, eserleri seslendiren sanatçılara ve orkestraya teşekkür ederek, "Geçmişimizden aldığımız güçle, büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde, Sivas Kongresi'nin 100. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Klasik Türk Müziği için bir araya gelen ve geceye renk katan bu güzel ekibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta kongre ruhunun ilk günkü gibi canlı olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, 100. yıl kapsamında 100'den fazla etkinlik ile Sivas'ın tarihi bir dönem geçireceğini aktardı.

Konsere Vali Ayhan'ın yanı sıra eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Memhet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve eşi Kezban Aydoğan ile il protokolü katıldı.

Kaynak: AA