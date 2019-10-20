Klasik Türk İslam sanat dalları kurslarda yaşatılacak (2)

20.10.2019 12:00

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Anadolu Klasik İslam Sanatları Araştırma Derneği (AKİSAD) iş birliğinde öğrenciler ve çeşitli meslek dallarından kursiyerlerin katılımıyla Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde klasik Türk İslam sanat dallarında eğitimlerin verildiği kurslar açıldı.

İmam hatip lisesi öğrencilerinin yanı sıra doktor, hakim, akademisyenlerin de aralarında olduğu Türk, Fas, Afganistan ve Tunus uyruklu kursiyerler haftanın 7 günü devam edecek kurslarda kanun, keman, ney, Hüsn-i hat ebru, tezhip gibi 17 branşta kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

AKİSAD Başkanı Hattat Bekir Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldan bu yana hat sanatıyla iç içe olduğunu klasik Türk islam sanatlarını Anadolu'dan dünyaya yaymak için "Sanata Dair" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda kurs programına başladıklarını, imam hatip lisesi öğrencilerinin yanı sıra değişik meslek gruplarından kursiyerleri yetiştireceklerini aktaran Er, "Öğrencilerimiz arasında Afganistanlı, Tunuslu ve Faslı var. Aynı zamanda biz kültür elçiliği görevinde bulunmak istiyoruz. Oralara da Anadolu'dan sanatlar gitsin istiyoruz. Bu bağlamda da hem Anadolu'ya hem tüm dünyaya bu sanatları elimizden geldiği kadar yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Diploma yerine icazet belgesi

Kursun iki bölümden oluşacağını, imam hatip lisesi öğrencilerini kapsayan birinci bölümde hat, tezhip ağırlıklı musiki dersleriyle sanat alanında belli bir yetkinliğe ulaşmalarına katkı sağlanacağını anlatan Er, ikinci bölümde yer alan değişik meslek gruplarından kursiyerlerin de işlerinden arta kalan vakitlerinde kurs programıyla belli bir branşa yoğunlaşacağını ifade etti.

Kurs sonunda sanat dallarının ruhunu bozmamak için sertifika yerine icazet belgesi vereceklerini aktaran Er, şunları kaydetti:

"Sertifika, diploma ve başarı belgesini kapsayan icazet belgesi var. Hoca icazet verir, bu bin yıllık sistemdir. Bu sayede klasik sanatlar günümüze bozulmadan geldi. O yüzden sertifika vermiyoruz. Normalde iki fakülte döneminde bir hattat yetişir, çok kabiliyetli ise bir hattat 6 yılda da yetişebilir. En az 6 yılda yetişecek bir talebeye bir yıl sonra sertifika verirsek ruhunu kaybetmiş olur. Sonrasında ise öğretmenlik yapmaya çalışır. Anadolu'da klasik sanatlarımız bir dönem sekteye uğradı. Biz bunu tanıtmak istiyoruz."

"Müzik ruhunu dinlendiriyor"

Okul derslerinin yanı sıra ney eğitimi alan doğuştan görme engelli 14 yaşındaki Ubeyd Gökdoğan da müzikle ilgilenerek ruhunu dinlendirdiğini bildirdi.

Gökdoğan, "Müziğin bana hissettirdiği şey mutluluk, güzellik ve yapabilme azmidir. Ağabeylerimi ya da hocalarımı dinlediğimde ileride onlar gibi olabilir miyim diye kafamda soru işaretleri oluşuyor. Okulumuzda açılan kurslarla kendimi daha da geliştireceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı ve Müzik Öğretmeni Hasan Özer de güzel sanatlar programı uygulan bir lise olduklarına dikkati çekerek, özel yetenek sınavı ile seçtikleri öğrencilere, geleneksel el sanatları ve dini musiki temelli müzik eğitimi verdiklerini söyledi.

Kaynak: AA