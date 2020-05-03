Klasik sinema salonlarının sonu mu? Sektör salgın nedeniyle milyarlarca dolar zararda

Koronavirüs sinema sektörünü de ağır şekilde vurdu. Dünya genelinde milyarlarca dolarlık zarar oluştu. Pek çok filmin yayınlanma tarihi ertelendi. Sinemalar iflasın eşiğinde.

Koronavirüs, sinema sektörünü de ağır şekilde vurdu. Dünya genelinde milyarlarca dolarlık zarar oluştu. Pek çok filmin yayınlanma tarihi ertelendi. Sinemalar iflasın eşiğinde.

Planlanan çekimlerin de ertelenmiş olması salgın geçse ve önlemler kaldırılsa bile bir süre yeni filmlerin sinemaya gelmeyeceği anlamını taşıyor. Euronews.com'da Görüntüle