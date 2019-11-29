Klasik sanatlar dijital teknolojiyle buluştu

29.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:46

Türkiye'nin ilk dijital teknoloji tabanlı klasik sanatlar merkezi Pendik'te hizmete girdi.

Merkez, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle Pendik Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğinde hayata geçti.

Farklı alanlarda sanat eğitimlerinin düzenlendiği Neyzen Tevfik Sanat Evi, geleneksel sanatların yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla "Pendik Klasik Sanatlar Merkezi"ne dönüştürüldü.

Açılışta konuşan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Necip Fazıl Kısakürek'in, "Sanat Allah'ı aramakmış, gerisi çelik çomakmış" şeklindeki sözlerini aktararak, "Bin yıldır bu topraklarda sanat sayesinde güzellikler üretiyoruz. Bizim bu kültürel hazinemizi yeni nesillere taşımak gibi bir mecburiyetimiz var. Bir anlamda, ya dünyanın küresel baskıları altında bu varlığımız eriyip gidecek ya da kültür ve sanatımızı geleceğe taşıyarak ayakta kalacağız. Üçüncü bir yol yok." dedi.

Subaşı, Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla son 10-15 yılda büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kültür, sanat dünyasına katkısının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, Pendik Belediyesine projeyi hayata geçirdiği için teşekkür etti.

Merkez, VR Sanat Müzesi, tematik kütüphane ve atölye alanından oluşuyor

Proje Koordinatörü Rüveyda Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde tematik kütüphane, klasik sanat eserlerine ulaşılabilecek sanal gerçeklik (VR) müzesi ve atölye alanı olduğuna dikkati çekerek, VR müzesinin gençlere klasik sanatları tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçladığını söyledi.

Merkezin tüm İstanbullular ve Pendiklilerin hizmetinde olduğunu kaydeden Güzel, şu bilgileri verdi:

"Öğrenci, akademisyen ya da sanatçılar klasik sanatlarla ilgili bir araştırma yapmak istediğinde kütüphaneden istifade edebilecek. Sanal gerçeklik müzesi de öğrencilerin hizmetinde olacak. Okullardan randevu alınarak öğrencilerin burayı ziyaret etmesini ve VR sanat müzesini deneyimlemelerini sağlamak istiyoruz. Merkezimizde ayrıca klasik sanatlarla ilgili konferanslar da düzenlenecek."

Müzenin uygulayıcısı CDMVision'da görev yapan Yazılım Mühendisi Kasım Süzen ise VR teknolojisiyle taşınamayacak durumdaki sanat eserlerinin dijital ortamda incelenmesinin mümkün olabileceğini, ayrıca interaktif uygulamalarla hat ve minyatür sanatlarının bilgisayar üzerinde uygulanmasını sağladıklarını kaydetti.

Süzen, uygulamayla özellikle gençlerin klasik sanatlara ilgisinin artacağını dile getirerek, "Gençler buraya geldiğinde tamamen sanal olarak ünlü eserleri yeniden yapmaya çalışacak. Bunu sanal gerçeklik gözlükleri ve ekipmanlarıyla yapabilecekler. Dijital müzemizin içeriği ve eserleri, ihtiyaç duyulduğunda rahatça değiştirilebilir ve geliştirilebilir olarak tasarlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı tür eserler VR Müzede sergileniyor

Sanatseverleri Türk el sanatlarında dijital teknoloji çağına taşımayı hedefleyen merkez, Türkiye'nin ilk klasik sanatlar tematik kütüphanesini de bünyesinde barındırıyor. Sanatseverlerle araştırmacıların inceleme yapabileceği kütüphanede hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, cilt, kat'ı, edirnekari, kündekari, halı, kilim, seramik, takı tasarım, süsleme, cam sanatları, dokuma, iğne oyası, batik ile ilgili kitaplar yer alıyor.

CDMVision tarafından oluşturulan VR müzede ise minyatür, hat, tezhip, kalem işi, edirnekari, kündekari, cilt, çini, ebru, halı, katı, sedef olmak üzere 12 dalda 240 eser ve sanat yapımında kullanılan yaklaşık 100 nesne sergileniyor.

Kaynak: AA