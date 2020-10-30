Klasik otomobilleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Klasik otomobilleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar

30.10.2020 00:20 | Son Güncelleme: 30.10.2020 00:24
Klasik otomobilleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar

TOKAT'ta klasik araba tutkunları düzenledikleri etkinlikle kent sokaklarında Cumhuriyet Bayramını kutladı.

TOKAT'ta  klasik araba tutkunları düzenledikleri etkinlikle kent sokaklarında Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Kent merkezinde rengarenk klasik araçları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan vatandaşlar Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde konvoy gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanında sona eren etkilikte konvoyda bulunan beyaz renkteki Türk bayraklarıyla süslenmiş ve plakalığında Cumhuriyet yazan klasik otomobil en çok ilgiyi çekti.

Grup adına açıklama yapan İlker Kanyon, "Klasik otomobil kulübü olarak zor mücadelelerden gelmiş millet olarak, Kurtuluş savaşı yaşamışız, Milli Mücadele yaşamış ve sonunda Cumhuriyeti kurmuşuz şehit ve gazilerimizin sayesinde biz buna kulüp olarak ufak bir destek vermek istedik. Klasik otomobil olduğu için diğer araçlara benzemiyor. Herkesin filmlerden ve dizilerden görmüş olduğu araçlar çok büyük bir heyecan oluşturuyor" dedi.

 

 


Klasik otomobilleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
Klasik otomobilleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
Klasik otomobilleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
Klasik otomobilleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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