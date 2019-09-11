11.09.2019 20:43

Klasik otomobillerden Gastrofest'e destek korteji

GAZİANTEP - Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali öncesi kentte klasik otomobillerle şehir korteji yapıldı.

Gaziantep'te 12-15 Eylül tarihleri arasında ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) kapsamında 50 adet klasik otomobil şehir turu attı. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan klasik otomobillerin korteji Güvenevler Çocuk Kütüphanesi önünde son buldu. Korteje klasik ve modern motosikletler de katıldı.

Kortej hakkında bilgi veren Gaziantep Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Ayhan Duran, "Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali öncesi 50 klasik araçla birlikte şehir korteji yapacağız. Gaziantep dünyanın önde gelen mutfaklarından birine sahip. Biz de bu festivale destek vermek için buradayız. Yaklaşık 50 klasik aracımızla kortejimizi yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar kortejde yer alan klasik otomobillere büyük ilgi gösterirken, araçların hareket etmesiyle birlikte renkli görüntüler oluştu.

Kaynak: İHA