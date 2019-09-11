Klasik otomobillerden 'gastroantep' için şehir turu

11.09.2019 22:14

GAZİANTEP'te, Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 45 motosikletin bulunduğu 110 araçlık klasik otomobil korteji vatandaşlardan ilgi gördü.

Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Gaziantep Büyükşehir Genel Sekreteri Sezer Cihan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, 1950 ile 2018 model arası Mercedes sahipleri ile daha eski model araç ve motosiklet tutkunları katıldı. Meydanda ayrılan alana park edilen klasik araçları görenler, ilgiyle inceledi. Araçlarla ve motosikletlerle düzenlenen kortej vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Halen orijinalliğini koruyan otomobiller ile fotoğraf çektirmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlik kapsamında folklor ekipleri meydanda yöresel oyunlar oynadı.

Gaziantep Mercedesçiler Derneği Başkanı Ayhan Duran GastroAntep kapsamında klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirmek için bu etkinliği yaptıklarını belirterek, "Festivale destek için yaklaşık elli araçla geldik. Gaziantep dünyanın önde gelen mutfaklarına sahip. Bizde burada otomobillerimizle yerimizi aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

- Gaziantep