Klasik Otomobillerden 19 Mayıs Korteji

Kahramanmaraş'ta buluşan klasik otomobil tutkunları 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde kent merkezinde kortej düzenledi.

Kahramanmaraş'tan Ede Wos ve Gaziantep'ten Wos Ayıntap dernekleri geleneksel iftar programı buluşmasını bu yıl Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdi. İftar sonrası 'Woswos' adı verilen ve 1970'li yılların klasik otomobilleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şehir merkezinde tur düzenledi. Farklı modellerde klasik otomobil ve araçların katıldığı kortej turunu çevredeki vatandaşlar ilgiyle izledi.

Amaçlarının klasik otomobilleri gelecek nesillere tanıtmak olduğunu söyleyen Edewos Dernek Başkanı Halil İbrahim Kaynar, "Toplamda bizim 20 aracımız mevcut ve daha fazla gruplara hitap ediyorduk. Klasik bir aracı, gençlere ve çocuklara daha ileriki pozisyonlarda aşılamak adına biz bu şekilde bir yola çıktık. Dolayısıyla 19 Mayıs'ın yıl dönümü 2019'da yılında yüzüncü yılına coşkulu ve şekilde şehir merkezinde kortej gezisi olarak kutladık. Bizim sosyal projelerimizde devam ediyor. Amacımız, bu araçlarımızı yılların verdiği yorgunluğa rağmen tanıtmak ve bu araçları uzun yıllara taşımak niyetindeyiz" diye konuştu.

Gaziantep Wos Ayıntap Dernek Başkanı İbrahim Halil Canseven ise, "Kahramanmaraş'ta Edewos ekibinin misafiriydik ve iftarımızı yaptık. Hep birlikte kardeşçe bütünleşmek amacıyla toplandık. Bu kapsamda 19 Mayıs 1919'un 100. yılı nedeniyle klasik araç tutkunlarıyla kortej yaptık" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA