Klasik otomobiller sergilendi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sergiden detaylar Enrico Sforza'nın açıklaması Vladimir Nikolic'in açıklaması Saraybosna Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Nedim Husic'in açıklamasıSARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da klasik otomobiller sergilendi.
27.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:36
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sergiden detaylar
Enrico Sforza'nın açıklaması
Vladimir Nikolic'in açıklaması
Saraybosna Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Nedim Husic'in açıklaması
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da klasik otomobiller sergilendi. Başkentteki tarihi Başçarşı Meydanında sergilenen otomobiller büyük ilgi gördü.
Kaynak: AA