Kırklareli'nde klasik otomobiller sergilendi.

Kırklareli Belediyesi ile İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği işbirliği ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda açılan sergide, vatandaşlar klasik otomobillere yoğun ilgi gösterdi.

Bazı vatandaşlar otomobillerin içine binerken, bazıları ise otomobiller ile fotoğraf çekildi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da sergiyi ziyaret ederek otomobiller hakkında bilgiler aldı.

Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, klasik otomobillere büyük ilgi duyduğunu söyledi.

Kendisinin de klasik otomobilinin olduğunu ifade eden Kesimoğlu, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA