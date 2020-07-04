Klasik otomobili yıpranmasın diye çekici üzerinde gelin almaya gitti
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Klasik otomobili yıpranmasın diye çekici üzerinde gelin almaya gitti

Klasik otomobili yıpranmasın diye çekici üzerinde gelin almaya gitti Motor ustası damat, kendi yaptığı klasik otomobil yıpranmasın diye çekiciye yükleyerek kızı almaya gitmesi görenleri şaşırttı Karabük'te dünya evine giren motor ustası, kendi yaptığı klasik otomobili "yıpranmasın" diye...

04.07.2020 09:06 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:18

Klasik otomobili yıpranmasın diye çekici üzerinde gelin almaya gitti

Motor ustası damat, kendi yaptığı klasik otomobil yıpranmasın diye çekiciye yükleyerek kızı almaya gitmesi görenleri şaşırttı

KARABÜK - Karabük'te dünya evine giren motor ustası, kendi yaptığı klasik otomobili "yıpranmasın" diye çekiciyle yüklediği otomobille gelin almaya gitti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tamirhanesi bulunan Emrecan Ergün, Begüm Ergün ile dünya evine girdi. Çift, gelin arabasının klasik bir araç olmasını kararlaştırdı. Bunun için motor ustası damadın kendisinin sıfırdan topladığı 1976 model Murat 124'ü gelin arabası yaptı.

60 bin kilometredeki otomobilini süsleyerek gelini almak için yola çıkan damat, klasik otomobilinin çok yıpranmaması için çekici çağırdı.

Çekiciyi de süsleyen damat, klasik otomobilini çekiciye yükleyerek gitti.

Gelinle birlikte çekicinin üzerindeki klasik otomobile binen Ergün, düğün salonuna geldiğinde şaşkınlıkla karşılandı.

Damat Emrecan Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, fikrin daha çok eşinden çıktığını söyledi.

Kendisinin sanayide esnaf olduğunu ifade eden Ergün, "Biz bu aracı 10 ayda topladık. Ama tanıdığımız bir ağabeyimizdeydi. Şuanda 60 bin kilometrede, daha fazla kilometre yapmasın diye, gelin arabamız olsun, güzellik olsun diye düşündük. Kurtarıcımızı da gelin arabamızı da süsledik. Yükledik tepesine, geldik" dedi.

Begüm Ergün de "'Kurtarıcı olmazsa evden çıkmam' dedim. Bu şekilde oldu, o da kırmadı beni. Görenler hayretle baktılar, ilk başta anlam veremediler. 'Acaba araba yolda mı kaldı' diye düşünenler de oldu" diye konuştu.

Çift düğün sonrasında klasik otomobile binerek evlerine gitti.

Klasik otomobili yıpranmasın diye çekici üzerinde gelin almaya gitti

Kaynak: İHA

Manşet

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