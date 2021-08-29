Klasik otomobil tutkunları Bilecik'te bir araya gelerek kent merkezinde tur attı

Bilecik'teki etkinlikte, Türkiye'nin birçok ilinden gelen klasik otomobil tutkunları, yaklaşık 100 araçla bir araya geldi.

Bilecik'teki etkinlikte, Türkiye'nin birçok ilinden gelen klasik otomobil tutkunları, yaklaşık 100 araçla bir araya geldi.

Pelitözü Gölpark'ta Bilecik Klasik Otomobil Kulübü tarafından Bilecik Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, klasik otomobiller sergilendi.

Etkinliğe katılanlar, oluşturdukları konvoyla kent merkezinde tur attı.

Bilecik Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Uğur Kırca, AA muhabirine, etkinliğe yaklaşık 250 kişinin katıldığını belirterek, "İnsanların klasik araçlarla anıları var. Kiminin düğün arabası, kiminin ilk arabası olmuş. İnsanlar anılarını yaşıyor." dedi.

Eşi ve çocuğuyla Çanakkale'den gelen Şenol Amaç, 1976 model aracını 5 yıldır severek kullandığını söyledi.

Klasik otomobil merakının çocukluğunda başladığını aktaran Amaç, "Arabayı aldığımda çok eskiydi. Benimle çok dalga geçtiler. 'Sen bunu tavuk kümesi mi yapacaksın?' diyenler oldu. Aldım, söktük, parçaladık. Ortaya yeniden bir araba çıkarttık. Arabamdan gayet memnunum." diye konuştu.

"Pembe Panter" adını verdiği otomobiliyle Balıkesir'den gelerek etkinlikte yer alan Samet Ateş de yaklaşık 10 yıldır klasik otomobillere ilgi duyduğunu bildirdi.

Farklılık istediği için aracını pembeye boyattığını ifade eden Ateş, şunları dile getirdi:

"Yaklaşık 2,5 senedir bu aracın sahibiyim. Kış aylarında restorasyon yaptık. Motorunu değiştirdik. Kaporta, boya işlemleri yapıldı. Yaklaşık 40 bin lira masraf ettim. Yaptığım masrafı pek gözüm görmüyor. Buna harcadığım parayı pek umursamıyorum. 75 bin lira teklif verip satın almak istediler. 100 bin lira da verseler satmayı düşünmüyorum. Artık arabayla aramda bir bağ oldu. Aracımdaki maskotla yolculuk yapıyorum. Uzun yola gittiğimde ön koltuğa oturtuyorum. Emniyet kemerini takıyorum. Yaz mevsiminde Akdeniz turuna çıkıyorum. Her yaz aylarında 2 bin 500-3 bin kilometre civarında yol katediyoruz. Seneye nasip olursa aklımda bir Karadeniz turu var."

Kenan Şenşar ise klasik otomobille yolculuğun daha keyifli olduğunu belirtti.

Şenşar'ın kızı Dilara Şenşar, babası sayesinde bu buluşmaya katıldığını ifade etti.

Klasik araçların bir ruhunun olduğunu vurgulayan Şenşar, "İnsan bu ruhu hissediyor. Diğer araçlar daha güçlü daha iyi hissettiriyor olabilir ama bu araçlarda da geçmişte yaşanan o ruhu hissediyoruz. Güzel olan onu hala devam ettirebilmek ve araca bindiğimizde bunu hissetmek. Buradaki insanların burada bulunmasının sebebi de bence bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan