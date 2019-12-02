Klasik balenin büyülü masalı “Uyuyan Güzel”
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 2017 yılında repertuvarına yeniden kattığı "Uyuyan Güzel" balesi, 3, 5, 10, 12 Aralık saat: 20.00 ve 7 Aralık saat 16.00'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sergilenecek.
02.12.2019 00:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:10
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 2017 yılında repertuvarına yeniden kattığı "Uyuyan Güzel" balesi, 3, 5, 10, 12 Aralık saat: 20.00 ve 7 Aralık saat 16.00'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sergilenecek…
Kaynak: Dunya.com