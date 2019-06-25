Klasik araçlar, nostalji yolculuğuna çıkaracak

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "2. Klasik Araç Festivali", ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından 28-30 Haziran'da TÜYAP'ta yapılacak festival, Türkiye'de ve dünyadaki en nadide klasiklerin görülebilmesinin yanında, birbirinden farklı renkli şovlarla etkinliklere de sahne olacak.

Film, şarkı ve romanlara konu olup, ünlü isimlerin sembolü haline gelmeyi başaran klasik otomobiller, fuar kapsamında nostalji tutkunlarını buluşturacak.

Batman filminde kullanılan Batmobile'den, Hulusi Kentmen'in 1956 model Ford marka otomobiline, Şoför Nebahat filmindeki 1952 model Desoto'dan Müzeyyen Senar'ın 1970 model Anadol'una kadar 500'den fazla otomobil ve klasik ticari araç, "2. Klasik Araç Festivali'nde" görsel şölen sunacak.

Ayrıca festivalde, en hızlı, en yaşlı, en nadir bulunan klasik otomobiller de sergilenecek.

Kaynak: AA