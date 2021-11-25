KLASİK ARAÇ TUTKUSUYLA 12 YILDA 17 ARAÇLIK KOLEKSİYON OLUŞTURDU - Haberler
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KLASİK ARAÇ TUTKUSUYLA 12 YILDA 17 ARAÇLIK KOLEKSİYON OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te klasik araç tutkunu iş insanı Erdinç Başsimitçi (40), 12 yılda 17 araçlık koleksiyon oluşturdu.

GAZİANTEP'te klasik araç tutkunu iş insanı Erdinç Başsimitçi (40), 12 yılda 17 araçlık koleksiyon oluşturdu. Başsimitçi, her gün iş yerinin garajında özenle sakladığı otomobillerin bakımlarını yapıyor.

Kentte otomotiv işiyle uğraşan Erdinç Başsimitçi, 12 yıl boyunca Türkiye'nin değişik kentlerinden farklı markalarda 17 klasik araç alarak koleksiyon oluşturdu. En eskisi 1969 model olan araçlarını maddi olarak fiyatlandırmayan Başsimitçi, koleksiyonundaki otomobillerin günlük bakımlarını da kendisi yapıyor.

Klasik otomobil tutkusunun çocukluğunda başladığını ve her gün işe gitmeden önce garajdaki otomobilleriyle zaman geçirdiğini belirten Erdinç Başsimitçi, Burada bulunan araçları toplamak yaklaşık 12 yılımı aldı. Tamamen sevgi bağından dolayı bu koleksiyonu yapıyorum. İlk aracım 1969 model bir araçtı. Bu aracı bulmak çok zamanımı aldı. Şu anda burada 17 tane aracım var. Her gün muhakkak bir defa araçlarıma bakıyorum. Araçların bütün bakımlarını da kimseye dokundurmadan kendim yapıyorum dedi.

Koleksiyonunu görenlerin şaşırdığını anlatan Başsimitçi, 'Burada bulunan araçlar bulunduğu zamanın en lüksü, en gözdesi, en popüleri, üst düzey insanların kullandığı arabalardı. Burayı ziyaret edenler bu araçları görünce sevinip mutlu oluyorlar. Bu kadar aracı bir arada görmek için ancak müzeye gitmeleri gerek. Buraya gelenler sevinip gidiyorlar diye konuştu.

KLASİK ARAÇ TUTKUSUYLA 12 YILDA 17 ARAÇLIK KOLEKSİYON OLUŞTURDU

KLASİK ARAÇ TUTKUSUYLA 12 YILDA 17 ARAÇLIK KOLEKSİYON OLUŞTURDU

KLASİK ARAÇ TUTKUSUYLA 12 YILDA 17 ARAÇLIK KOLEKSİYON OLUŞTURDU

KLASİK ARAÇ TUTKUSUYLA 12 YILDA 17 ARAÇLIK KOLEKSİYON OLUŞTURDU

KLASİK ARAÇ TUTKUSUYLA 12 YILDA 17 ARAÇLIK KOLEKSİYON OLUŞTURDU

KLASİK ARAÇ TUTKUSUYLA 12 YILDA 17 ARAÇLIK KOLEKSİYON OLUŞTURDU

KLASİK ARAÇ TUTKUSUYLA 12 YILDA 17 ARAÇLIK KOLEKSİYON OLUŞTURDU

KLASİK ARAÇ TUTKUSUYLA 12 YILDA 17 ARAÇLIK KOLEKSİYON OLUŞTURDU

KLASİK ARAÇ TUTKUSUYLA 12 YILDA 17 ARAÇLIK KOLEKSİYON OLUŞTURDU

KLASİK ARAÇ TUTKUSUYLA 12 YILDA 17 ARAÇLIK KOLEKSİYON OLUŞTURDU

KLASİK ARAÇ TUTKUSUYLA 12 YILDA 17 ARAÇLIK KOLEKSİYON OLUŞTURDU

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