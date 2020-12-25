Klarnet virtüozü Serkan Çağrı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Klarnet virtüozü Serkan Çağrı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 08:55
Klarnet virtüozü Serkan Çağrı, AA'nın

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Klarnet virtüozü Çağrı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam", "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Serkan Çağrı, haber kategorisinde ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi sırasında foto muhabiri Ayhan Mehmet'in kaydettiği "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" adlı fotoğrafı oyladı.

Çağrı, fotoğrafın hayata tutunmak isteyenlerin çabasını anlatan güzel bir kare olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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