Klarnet Ustasından Yunuslarla Mini Konser

KLARNETÇİ Serkan Çağrı, Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki Bodrum Dolphin Park'ta yunuslara klarnet çaldı. Yunusların da çıkardığı seslerle eşlik ettiği sanatçı, müzik eşliğinde onları dans ettirdi. Tatilciler o anları cep telefonları ile görüntüleyip, bol bol alkışladı.



Klarnetin usta isimlerinden Serkan Çağrı, bu defa farklı bir deneyime imza attı. Çağrı, klarnetini Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Dolphin Park'ta 12 yaşındaki 'Resi' ve 14 yaşındaki 'Grey' isimli iki yunus için üfledi. Çağrı'nın klarneti ile yunuslarınkine benzer sesler çıkarması üzerine Resi ve Grey de yanına geldi. Çağrı'nın klarneti ile çıkardığı yunus sesine Resi ve Grey de aynı ritim ve sesle karşılık verdi. Çağrı'nın 'Nasıl Geçti Habersiz' adlı şarkıyı çalmaya başlaması üzerine iki yunus, suda oynamaya başladı. 20 dakikalık bu performans, Dolphin Park'taki tatilciler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenip, uzun süre alkışlandı.



'SAZ ARDAŞLARIM'



Çağrı, "Saz arkadaşlarım" dediği yunuslarla gerçekleştirdiği performansın amacının insanlar ve tüm canlılar arasında seslerle iletişim kurulabileceğini ve bu iletişim sayesinde keyifli anlar yaşanabileceğini anlatmak olduğunu söyledi. Yunusların çok zeki hayvalar olduğuna dikkat çeken Çağrı, "Bugün yaptığımız performans da bunu bir kez daha ortaya koydu. Buraya geldiğimde klarnet ile çıkardığım yunus seslerine, Resi ve Grey anında tepki verdi ve ritim tutturmaya başladı. Ardından çaldığım esere de uyum gösteren yunuslar dans etti, eğlendi. Sosyal medyada yapılan yunuslara eziyet eleştirilerine katılmıyorum. Çünkü, gördüğünüz gibi burada hayvanlara yapılan bir eziyet yok, tam aksine dediğim gibi birçok canlının ses ile iletişim kurup, birlikte eş değerde hareket edebileceğinin bir örneği var. Sese çok duyarlı olan yunusların klarnet sesine ne kadar uyumlu olduğunu da görmüş olduk" dedi.



- Muğla