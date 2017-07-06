Klarnet Ustasından Yunuslarla Mini Konser

ÜNLÜ klarnetçi Serkan Çağrı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Bodrum Dolphin Park'ta klarnet çalıp, birlikte yüzdüğü yunuslarla birlikte mini bir konser verip, çaldığı parçalarla onları suda oynattı. Tatilciler o anları cep telefonları ile görüntüleyip, bol bol alkışladı. Çağrı, "Saz arkadaşlarım" dediği yunuslarla gerçekleştirdiği performansın amacının insanlar ve tüm canlılar arasında seslerle iletişim kurulabileceğini ve bu iletişim sayesinde keyifli anlar yaşanabileceğini anlatmak olduğunu söyledi.



Klarnetin usta isimlerinden Serkan Çağrı, bu defa farklı bir deneyime imza attı. Çağrı, klarnetini bu kez Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Dolphin Park'ta 12 yaşındaki 'Resi' ve 14 yaşındaki 'Grey' isimli iki yunus için üfledi. Çağrı'nın klarneti ile yunuslarınkine benzer sesler çıkarması üzerine yanına gelen Resi ve Grey ile mini bir konser verdi. Çağrı'nın klarneti ile çıkardığı yunus sesine Resi ve Grey'de aynı ritim ve sesle karşılık verdi. Çağrı'nın 'Nasıl Geçti Habersiz' adlı şarkıyı çalmaya başlaması üzerine iki yunus, suda oynamaya başladı. 20 dakikalık bu performans Dolphin Park'taki tatilciler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenip, uzun süre alkışlandı.



"SAZ ARDAŞLARIM"



Çağrı, "Saz arkadaşlarım" dediği yunuslarla gerçekleştirdiği performansın amacının insanlar ve tüm canlılar arasında seslerle iletişim kurulabileceğini ve bu iletişim sayesinde keyifli anlar yaşanabileceğini anlatmak olduğunu söyledi. Yunusların çok zeki hayvalar olduğuna dikkati çeken Çağrı, "Bugün yaptığımız performansta bunu bir kez daha ortaya koydu. Buraya geldiğimde klarnet ile çıkardığım yunus seslerine, Resi ve Grey anında tepki verdi ve ritim tutturmaya başladı. Ardından çaldığım esere de uyum gösteren yunuslar dans etti, eğlendi. Sosyal medyada yapılan yunuslara eziyet eleştirilerine katılmıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi burada hayvanlara yapılan bir eziyet yok tam aksine dediğim gibi birçok canlının ses ile iletişim kurup birlikte eş değerde hareket edebileceğinin bir örneği var. Sese çok duyarlı olan yunusların klarnet sesine ne kadar uyumlu olduğunu da görmüş olduk" dedi. - Muğla