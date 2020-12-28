Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi gören ve dün akşam saatlerinde vefat eden 90 yaşındaki klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı.