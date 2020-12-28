Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı
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Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı

28.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:18

Bir süredir çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi gören ve dün akşam saatlerinde vefat eden 90 yaşındaki klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi gören ve dün akşam saatlerinde vefat eden 90 yaşındaki klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 1,5 yıldır kalp ve astım rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören sanatçının cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirildi.

Daha sonra sevenleri ve yakınlarının omuzlarında kabri başına taşınan Kandıralı'nın cenaze namazı kılındı.

Sanatçının naaşı, dualar ve Kur'an'ı Kerim tilaveti eşliğinde defnedildi.

Cenaze töreni sırasında sanatçının yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı
Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı
Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı
Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:18:05. #1.14#
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