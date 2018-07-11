Kl21 Güzeloba - Gürsu Hattı Sefere Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güzeloba Çamlık Mahallesi ile Gürsu arasında ulaşım sağlayacak KL21 hattını sefere başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, vatandaşlara güvenli, konforlu ve kesintisiz toplu taşıma hizmeti sunabilmek amacıyla ulaşım ağına yeni hatlar eklemeyi sürdürüyor. Kent içindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, duraklarda bekleme süresini kısaltmak için toplu ulaşım yeni hatlarla güçlendiriliyor.

Gürsu - Güzeloba birleşti

Büyükşehir Belediyesi son olarak Muratpaşa ilçesi Güzeloba Çamlık Mahallesi ile Gürsu'yu birleştirecek KL21 hattını hizmete sundu. Mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği düzenli ulaşım seferlerinin başlaması vatandaşlar da büyük bir sevinçle karşılandı. Çamlık sakinleri alkışlar eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetine teşekkür etti. Yoğun saatlerde 20 dakikada bir, normal saatlerde ise 30 dakikada bir seferi olan KL21 hattı, Gürsu- Uncalı-Meltem-Konyaaltı Caddesi-Işıklar-Muratpaşa Belediyesi -Altıntaş- Çamlık mahallesi arasında ulaşımı sağlayacak. - ANTALYA