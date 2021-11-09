KKYDP 14.2. Etap Bilgilendirme Duyurusu

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ

Tebliğ No: 2020/24 (D. T. 2021/34)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2020/24 (D. T. 2021/34) 21. 11. 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan Uygulama Rehberi 31. 10. 2021 tarihi itibari ile Tarım ve Orman Bakanlığı Web Sitesi üzerinden yayımı yapılmış olup, Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23: 59'da sona erecektir.

YATIRIM KONULARI:

1-) Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırım Konusunda, Yeni Tesis, Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması, Faal Olan Mevcut Tesislerin Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyonu Niteliğindeki Başvurular:

A) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması konularının tamamını içeren tesisin inşası, makine ve ekipman satın alınması bir bütün olarak hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

B) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kabuk kırılma işlemine tabi tutulmuş sert kabuklu meyveler hariç ekonomik yatırım konularında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlemesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar ile yurtdışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

C) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Bu konu başlığı altında aşağıdaki konular yer alır:

c. 1. Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Parçalama ile Mamul Madde Üretim Tesisine yönelik yatırımlar

c. 2. Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

c. 3. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik yatırımlar

c. 4. Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar

c. 4. 1. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanması

c. 4. 2. Süt Toplama Tesisleri

c. 5. Arıcılık ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar

Ç) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesis başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik olarak sadece çelik silo ve soğuk hava deposu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez.

2-) Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar:

a) Modern Seralar

b) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

c) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları;

d) Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

e) Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

f) Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları (Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanesi konusunda teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları dışındaki başvurular kabul edilmez. )

g) Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları (2021-2022 başvuru döneminde kanatlı kesimhanesi konusunda, sadece mevcut ve faal olan tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu kapsamındaki başvurular kabul edilecektir. )

3-) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar:

2020/24 (D. T. 2021/34) No. lu Tebliğde yer alan yatırım konularıyla, [5. 000 - 100. 000 broyler (tavuk)/dönem dahil] uygunluk gösteren işletmeler, tesisin öz tüketimine ait elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapabilirler.

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliği işletmelerinde güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

Toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

Üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

4-) Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönelik Yatırımlar:

Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir

İç sularda yetiştiricilik konularında yapılacak proje başvurularındaki yatırımlar; iç sularda alabalık türleri, yayın balığı, mersin balığı, sazan, tilapya, karabalık, makro ve mikro algler, midye, karides, kara salyangozu üretimi ve yetiştirilmesi amacıyla yapılan sabit yatırımları ve balıkçı barınaklarını kapsamaktadır.

Destekleme kapsamında yapılacak üretimin "midye yetiştiriciliği hariç" entansif (tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiricilik) olması gerekmektedir.

5-) Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar:

Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması kapsamındaki hibe başvurularında sunulan projede işleme ve paketleme üniteleri mutlaka birlikte yer almalıdır;

Solucan gübresi başvuruları hibe desteği kapsamı dışındadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR:

Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerinin herhangi birine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler,

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikler ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri,

29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri,

kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde onay verilmiş tüzüğünde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularında son genel kurulda gündeme alınıp karara bağlanmış olması koşulu ile tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI:

2020/24 (D. T. 2021/34) No. lu Tebliğin 8 inci maddesi birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarları;

YATIRIMIN NİTELİĞİ

HİBE TUTARI (TL)

01- YENİ TESİS

3. 500. 000

02- KISMEN YAPILMIŞ (TAMAMLAMA)

2. 500. 000

03- KAPASİTE ARTIRIMI

2. 000. 000

04- TEKNOLOJİ YENİLEME VE/VEYA MODERNİZASYON

2. 000. 000

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250. 000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. Yatırımcı, toplam makine ve ekipman alım tutarına ait KDV'nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Kalan %50'lik tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

YATIRIM YERİNİN ÖZELLİKLERİ :

Mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması veya Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Yatırım yeri kiralık ise; Kiralama süresi yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır. Nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hakkı veya kiralamanın tapuya şerh edilme şartı aranır. Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

BAŞVURU ZAMANI VE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK :

Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23: 59'da sona erecektir.

Son başvuru tarihi bitiminde veri giriş sistemi başvurular için veri girişine kapatılır.

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www. tarimorman. gov. tr (https://edys. tarim. gov. tr/tarim/onlinebasvuru. aspx) internet adresinden yaparlar.

Elektronik ortamdaki başvuruların ;

Tüzel kişilerin vergi numarası ve yetkilendirilen kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.

Gerçek kişilerde ise başvuru sahibi ya da yetkilendirdiği kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.

BAŞVURACAKLARA SAĞLANACAK TEKNİK DESTEK

Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube müdürlüğünde bulunan il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler.

Başvuru sahipleri, programa ait güncel uygulama rehberi ve içinde yer alan başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma rehberini "https://elazig. tarimorman. gov. tr/" veya "www. tarimorman. gov. tr" internet sayfasından temin edebilirler

Tlf: 0(424)241 16 16/1144

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