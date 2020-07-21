Kkurban satış alanlarında pandemi önlemlerini artırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kkurban satış alanlarında pandemi önlemlerini artırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban bayramı öncesi her yıl yapılan denetimlerin kapsamı yeni tip Koronavirüs (Covıd-19) nedeniyle ek önlemler alınarak artırıldı.

Kkurban satış alanlarında pandemi önlemlerini artırdı
21.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:01

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban bayramı öncesi her yıl yapılan denetimlerin kapsamı yeni tip Koronavirüs (Covıd-19) nedeniyle ek önlemler alınarak artırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kısa süre içerisinde küresel bir salgın halini alarak dünyanın gündemine yerleşen Koronavirüs'e karşı Kurban bayramı öncesi, salgının yayılma ihtimalini engellemek amacıyla bir dizi tedbir ve önlem aldı. Bu kapsamda zabıta ekipleri, kurban satış yerlerinde ve özellikle Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde sosyal mesafenin korunması için denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca satış alanlarına korona virüs'ten korunma yöntemlerinin belirtildiği afişler asıldı ve giriş-çıkışlarda ateş ölçüm cihazları konuldu.

Öte yandan belirlenen satış yerlerinin dışında kurallara aykırı olarak gerçekleştirilen ticari kazanca engel olmak adına büyükşehir zabıta ekipleri yoğun mesaisini devam ediyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Zabıta Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, vatandaşın daha huzurlu bir bayram geçirmesi için teşkilat olarak yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

Pandemiden dolayı bu yıl, planlanan denetimlerin dışında ek tedbir ve önlemler aldıklarını söyleyen Yılmaz, "Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuzda, inanıyorum ki yine kurban ibadetimizi zorlanmadan, sıkıntı yaşamadan geçirmiş olacağız. Bu konuda bizim çalışmalarımızın yanı sıra, değerli halkımızın da daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Kurbanlarını ilk gün kesmek için acele edip kalabalık ve akabinde izdihama neden olmamalıyız, 'bir gün geç olsun ama temiz olsun' anlayışıyla hareket etmeliyiz. Bu vesileyle, 'maske-mesafe-hijyen' diyerek değerli halkımızın kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Ekonomi
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Ekonomi
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Magazin
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur Ekonomi
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Rusya'da 'Kurt adam' lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı
Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Kendi evini yaktı söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı
Kendi evini yaktı söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Mahmut Tekdemir'in başarı hikayesi dikkat çekti: Hipodromda başlayan kariyeri Süper Lig şampiyonluğuyla zirveye çıktı
Mahmut Tekdemir'in başarı hikayesi dikkat çekti: Hipodromda başlayan kariyeri Süper Lig şampiyonluğuyla zirveye çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuvana Türkay Merve Boluğur Burcu Esmersoy Öztürk Serengil
Spor Falcao Ali Koç İrfan Buz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Erkek Muğla Ak Parti
Şu an buradasınız: Kkurban satış alanlarında pandemi önlemlerini artırdı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 16:02:03. #1.14#
title