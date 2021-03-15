KKÜ Tıp Fakültesinde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesince 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mavi Salon'da düzenlenen etkinlikte konuşan Dekan Prof. Dr. Esra Dilek Keskin, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Keskin, tüm sağlık çalışanlarıyla 14 Mart Tıp Bayramını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaşamımızın her alanını etkileyen çok farklı bir dönem yaşadık. Tüm hekimler ve sağlık çalışanları, gece gündüz, bayram demeden çalıştılar. Ailelerinden çok hastanelerde kalanlarımız oldu. Büyük bir emek harcadılar. Yorgunluk hissetmeden, dinlenmeden mesleğinin gereklerini yerine getirdiler. Bu süreçte kaybettiğimiz çok değerli hocalarımız, meslektaşlarımız, sağlık çalışanlarımız oldu. Hepsini saygı ve rahmetle anıyorum."

Çeşitli alanlarda ödül almaya hak kazanan öğretim üyeleri ve öğrencilerin ödüllerinin verildiği etkinlik, öğrencilerin müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen