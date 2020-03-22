KKTCELL'den 5 GB'lık hediye internet açıklaması Kuzey Kıbrıs Turkcell, koronavirüs nedeniyle gece-gündüz çalışan başta sağlık çalışanları olmak üzere güvenlik görevlileri ve basın mensuplarına nisan ayı sonuna kadar kullanabilecekleri 5 GB internet hediye ettiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, koronavirüs nedeniyle gece-gündüz çalışan başta sağlık çalışanları olmak üzere güvenlik görevlileri ve basın mensuplarına nisan ayı sonuna kadar kullanabilecekleri 5 GB internet hediye ettiğini açıkladı.

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu süreçte vatandaşlar ve çalışanları için gerçekleştirdiği çalışmaları açıkladı. KKTCELL'den yapılan yazılı açıklamada, "Bizler için 7 gün 24 saat canla başla çalışan kahramanlarımızın yanındayız. Bizler Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak, bu sürecin zorluğunun farkındayız. Onlar hepimizden daha tedirgin ve çok zor bir görev üstleniyorlar. Bu süreçte bizlere ailelerinden uzakta hizmet ediyorlar. Turkcell olarak gerek manevi olarak gerekse iletişim ve teknolojimizle tüm müşterilerimizin yanında olduğumuz gibi onların da yanındayız. Tüm halkımızın iletişimi aksamadan aynı şekilde devam etsin diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görevleri başında bulunan sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri ile basın mensuplarımızın hatlarına, nisan ayı sonuna kadar geçerli 5 GB internet hediye ettik. Bu günleri dayanışma içerisinde birlik olarak atlatacağız. Turkcell olarak yanınızdayız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Turkcell sisteminde kayıtlı meslek bilgisi doktor, hemşire, sağlık çalışanı, eczacı, polis, itfaiyeci, asker (kadrolu), bekçi, gazeteci ve basın/yayın çalışanı olan kişilerin hatlarına otomatik olarak yükleme yapıldığı ve hiçbir işlem yapmalarına gerek olmadığı da belirtildi.

TÜM KUZEY KIBRIS TURKCELLLİLERE 1 GB HEDİYE

Kuzey Kıbrıs Turkcell açıklamasında aynı zamanda tüm müşterilerine mart ayı sonuna kadar geçerli 1 GB internet hediye ettiklerini anımsatarak, 1 yazıp 1133'e kısa mesaj gönderen herkesin bu kampanyadan yararlanabileceğini hatırlattı. Tüm detaylar içinse web sitesi üzerinden bilgi alınabileceği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, vatandaşları korumak ve evdeyiz mesajı vermek amacıyla geçtiğimiz günlerde tüm müşterilerinin telefonlarındaki operatör ismini de değişerek #Evdeyiz KKTC hashtagını tanımlamıştı.

GÖREVLERİ BAŞINDAKİ KİŞİLER ALKIŞLANDI

Kuzey Kıbrıs Turkcell farkındalık amacıyla tüm ada genelinde herkesin katkı koyduğu bir alkış kampanyasının iletişimini yapıp yüzlerce kişiye ulaşarak destek topladı. 20 Mart ve 21 Mart tarihlerinde çok sayıda kişi balkonlarına veya evlerinin önüne çıkarak görevleri başında çalışan kişileri alkışlayarak "Yanlarındayız" mesajı verdi.

Kaynak: DHA