KKTC yönetiminden GKRY'nin göçmen iddialarına tepki

03.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:26

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, GKRY için, "Yasa dışı göçmen geçişi olduğunu iddia ederek manipülasyon yapıyor" açıklamasında bulundu.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) için "Rum lider Anastasiades dayanaksız gerekçelerle kapattığı 4 geçiş kapısı kararını meşrulaştırmak için manipülasyon yapmaya devam ediyor. Kıbrıs Rum liderliği bu sefer de gerçek olmayan yasa dışı mülteci geçişini kullanarak halkını ve uluslararası toplumu kandırma çabası içerisine girdi" ifadeleri kullanıldı.



"İddialar gerçek değil"



Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kıbrıs Rum liderliği manipülatif haberlerle ara bölgeden yasa dışı yollarla GKRY'ne organize geçiş olduğu iddiasını basın yoluyla duyurmuştur. Bu haberlerin ertesinde ilgili tüm güvenlik birimlerimizle basında yer alan bilgiler ışığında araştırma başlatılmış ve iddiaların gerçek olmadığı anlaşılmıştır. Rum yönetimine yakın haber kaynakları bu iddiaları ileriye götürüp Rum muhaceret dairesinde mülteci başvurusunda bulunan Bangladeş, Pakistan, Kamerun, Siera Leone, Hindistan ve Senegal vatandaşlarını bu manipülasyona alet etmiştir" ifadelerine yer verildi.



"BM'de iddiaları yalanladı"



Haberlerin gerçeği yansıtmadığının anlaşılmasından sonra Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkililerinin de ara bölgeden herhangi bir geçiş olmadığını teyit ettikleri de belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada "Anlaşılmaktadır ki, Rum lider Anastasides tek yanlı olarak dayanaksız gerekçelerle geçtiğimiz Cumartesi sabahı kapattığı 4 kapı ertesinde kendisine yöneltilen baskıyı bertaraf etmeye çalışmaktadır. Kıbrıs Türk tarafı olarak Anastasiades'in kapı kapatma kararını meşrulaştırma girişimini hayretle izlemekteyiz. Konunun diğer boyutu ise, tüm dünyanın gözleri önünde mültecilere insanlık dışı uygulamalarda bulunan Yunanistan'ın itibar kaybını hedef şaşırtarak unutturmak için yeni kılıflar aramasıdır. Bu türden manipülasyonları kınıyor, mülteciler konusunda halihazırda yapmış olduğumuz işbirliği önerimizin geçerli olduğunu Kıbrıs Rum liderliğine bir kez daha duyururuz" sözleri kullanıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA