KKTC'yi kuvvetli fırtına vurdu: 4 tekne battı

KKTC'nin Gazimağusa sahilinde etkili olan kuvvetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gazimağusa sahilinde demirlenmiş 2 balıkçı teknesi, bir sürat teknesi ve bir yelkenli tekne kuvvetli fırtınaya dayanamayarak, battı. Aşırı yağış ve fırtına Gazimağusa'da tekneyle birlikte bölgede sahil kesimine yakın bir çok işletmede maddi hasara yol açtı. Kentte hizmet veren bir çok kafeteryaya ait sandalyeler devrilirken, denizin dalga boyutunun 2 metreyi bulduğu belirtildi. KKTC Meteoroloji Dairesi, Gazimağusa bölgesinde şiddetli rüzgarın bir kaç gün daha etkisini göstereceğini belirtti.

- Lefkoşa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı