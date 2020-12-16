KKTC'yi kuvvetli fırtına vurdu: 4 tekne battı
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KKTC'yi kuvvetli fırtına vurdu: 4 tekne battı

16.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:23
KKTC'yi kuvvetli fırtına vurdu: 4 tekne battı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış Gazimağusa sahilinde 4 tekneyi batırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış Gazimağusa sahilinde 4 tekneyi batırdı. 

KKTC'nin Gazimağusa sahilinde etkili olan kuvvetli  fırtına ve yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gazimağusa sahilinde demirlenmiş 2 balıkçı teknesi, bir sürat teknesi ve bir yelkenli  tekne kuvvetli fırtınaya dayanamayarak, battı. Aşırı yağış ve fırtına Gazimağusa'da tekneyle birlikte bölgede sahil kesimine yakın bir çok işletmede maddi hasara yol açtı. Kentte hizmet veren bir çok kafeteryaya ait sandalyeler devrilirken, denizin dalga boyutunun 2 metreyi bulduğu belirtildi. KKTC Meteoroloji Dairesi, Gazimağusa bölgesinde şiddetli rüzgarın bir kaç gün daha etkisini göstereceğini belirtti.

- Lefkoşa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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