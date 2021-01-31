KKTC'yi fırtına vurdu
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KKTC'yi fırtına vurdu

31.01.2021 18:00 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:05
KKTC'yi fırtına vurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün gece etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına birçok yerde maddi hasara yol açtı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)  dün gece etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına birçok yerde maddi hasara yol açtı. Evlerin çatısı uçtu, hayvanlar telef oldu, bir çok yerde ağaçlar devrildi, elektrik dağıtım hatları zarar gördü.

Güzelyurt ve Lefke bölgesinde 12 servi ağacı sökülerek ana yola devrildi, ağaçlardan biri bir evin garajının üzerine düşerek garajdaki 2 aracın hasar görmesine neden oldu.

GAZİMAĞUSA'DA ÇATILAR UÇTU, ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Gazimağusa bölgesinde bir evin kiremitleri söküldü, bir ağılın sacdan yapılmış çatısı şiddetli rüzgardan dolayı uçtu.

Yol kenarında bulunan büyük reklam panosu sökülerek zarar gördü.

İSKELE'DE AYDINATMA DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ

İskele bölgesinde ise bir ağılın sacdan mamul çatısı şiddetli rüzgardan dolayı söküldü.Ünimar Çemberindeki aydınlatma direği ise yol içerisine devrildi. Elektrik direği, polis, KIB-TEK ve İskele Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

GAZİKÖY'DE AĞAÇ ANAYOLA DEVRİLDİ

Lefkoşa bölgesinde meydana gelen şiddetli fırtınadan dolayı ise bir servi ağacı sökülerek Gaziköy bölgesinde anayol içerisine devrildi.  Devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.    

FIRTINADA HAYVANLAR TELEF OLDU

KKTC Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, dün akşamki doğal afetten dolayı birçok bölgedeki çiftliklerde de büyük zararlar oluştuğunu ve birçok hayvanın telef olduğunu açıkladı.

Naimoğulları'nın açıklamasına göre fırtınadan dolayı Kumyalı köyünde 10 küçükbaş,  Gaziköy'de de 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

HAYVANLAR ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Naimoğluları ayrıca  Doğan Küçükoğlu'na ait 7 büyükbaş hayvanın da elektrik tellerinin kopmasından dolayı elektrik akımına maruz kalarak telef olduğunu bildirdi.

BAŞBAKAN AFET BÖLGELERİNİ GEZDİ

KKTC Başbakanı Ersan Saner, dün akşamki fırtına ve şiddetli yağmurdan olumsuz etkilenen Yeniboğaziçi bölgesinde incelemelerde bulunarak hasarın karşılanması için gereken desteği vereceklerini açıkladı.

Başbakan Saner, fırtına ve şiddetli yağışın bölgede çok ciddi hasar yarattığını, hasar tespiti için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANI BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU 

KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Lefke'de dün akşam yaşanan şiddetli fırtınadan dolayı zarar gören bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş'ten yaşanan şiddetli fırtınadan dolayı etkilenen bölgeler hakkında detaylı bilgi alan Evren, daha sonra fırtınanın en çok hasara yol açtığı Gemikonagi Sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Gemikonağı Sanayi bölgesinde bölge sakinleri ile bir süre görüşüp, vatandaşla sohbet eden Bakan Evren, bölgedeki zararın tespiti ve yaraların sarılması için gerekli çalışmanın yapılacağını ifade etti.


KKTC'yi fırtına vurdu
KKTC'yi fırtına vurdu
KKTC'yi fırtına vurdu
KKTC'yi fırtına vurdu
KKTC'yi fırtına vurdu
KKTC'yi fırtına vurdu
KKTC'yi fırtına vurdu
KKTC'yi fırtına vurdu
KKTC'yi fırtına vurdu
KKTC'yi fırtına vurdu
KKTC'yi fırtına vurdu
KKTC'yi fırtına vurdu
KKTC'yi fırtına vurdu
KKTC'yi fırtına vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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