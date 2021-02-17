KKTC'ye mevsimin ilk karı yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KKTC'ye mevsimin ilk karı yağdı

17.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:51
KKTC'ye mevsimin ilk karı yağdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hava sıcaklığının 12 derece birden düşmesi nedeniyle dün gece Alevkayası, Görneç'in yüksek tepeleri, Balalan ve Beşparmaklar Dağları'nın geneline mevsimin ilk karı yağdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hava sıcaklığının 12 derece birden düşmesi nedeniyle dün gece Alevkayası, Görneç'in yüksek tepeleri, Balalan ve Beşparmaklar Dağları'nın geneline mevsimin ilk karı yağdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle dün gece yüksek tepelere mevsimin ilk karı yağdı. Alevkayası, Görneç'in yüksek tepeleri, Balalan ve Beşparmaklar Dağları'nın geneline kar yağarken, koronavirüs nedeniyle tam kapanma uygulanan ülkede kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar sosyal medyadan izlemekle yetindi. 

SICAKLIK 12 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ

KKTC Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada sıcaklığın,12 derece birden düştüğünü ifade etti. KKTC'de Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada "Bölgemiz alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacaktır. Hava parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacaktır. Mevsim normallerinin 2 ve 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Kuzey ve batı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.


KKTC'ye mevsimin ilk karı yağdı
KKTC'ye mevsimin ilk karı yağdı
KKTC'ye mevsimin ilk karı yağdı
KKTC'ye mevsimin ilk karı yağdı
KKTC'ye mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Necip Uysal Ünal Karaman Osman Özköylü Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Tbmm Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC'ye mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 12:51:19. #1.15#
title