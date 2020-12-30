KKTC'ye girişlerdeki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı
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KKTC'ye girişlerdeki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı

30.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:12
KKTC'ye girişlerdeki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülkeye giriş yapacaklar için yürürlükteki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülkeye giriş yapacaklar için yürürlükteki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda, 31 Aralık 2020'ye kadar yürürlükte olan ülkelere göre değişen karantina kararları, 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.

KKTC'deki tüm ilk ve orta öğretim okullarında yarıyıl tatili 4-15 Ocak 2021'de olacak.

Dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de 31 Aralık 2020-18 Ocak 2021 arasında durduruldu.

Kıbrıs Rum kesiminde son günlerde görülen yoğun vaka artışı nedeniyle 31 Aralık'tan 10 Ocak 2021'e kadar, diplomatik geçişler hariç, tüm geçişler karantinaya tabii olacak.

Geceleri sokağa çıkma yasağı

31 Aralık'tan 4 Ocak 2021'e kadar saat 22.00'den 05.00'e kadar geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Öte yandan 31 Aralık'tan 3 Ocak 2021'e kadar evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Daha önce uygulamaya giren, açık ve kapalı alanlarda yılbaşı etkinlikleri ve benzeri her türlü eğlence faaliyetleri ile iş yeri açılış törenlerinin yapılmamasına ilişkin karara ek olarak, 3 Ocak 2021'e kadar düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi ve benzeri faaliyetlerinin de durdurulmasına karar verildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 4 Ocak 2021'de yeniden durum değerlendirmesi yapacak.

KKTC'ye girişlerde uygulanan karantina süresi, ülkelere göre 10 ila 14 gün arasında değişiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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