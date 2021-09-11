KKTC'ye girişlerde PCR testi ve QR kodu şartı devam edecek - Haberler
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KKTC'ye girişlerde PCR testi ve QR kodu şartı devam edecek

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC'ye girişlerde PCR testi ve QR kodu şartı devam edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yurt dışından gelenler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında son 72 saatte yaptırılmış PCR testi ile QR kodu şartı devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yurt dışından gelenler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında son 72 saatte yaptırılmış PCR testi ile QR kodu şartı devam edecek.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan ilave tedbirlerin uygulanmasına karar verdiğini duyurdu.

Buna göre, KKTC'ye girişlerde son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ile "adapass.gov.ct.tr" sitesinden alınacak QR kodu şartı devam edecek.

Bu işlemi yapamayan kişiler gerekli evraklarıyla 27 Eylül'e kadar ülkeye giriş yapabilecek ancak QR kodu alarak ülkeye giriş yapacak kişiler ise hızlı geçiş imkanından yararlanacak.

İlgili siteye giriş yapan KKTC vatandaşlarının Adapass, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Healthpass, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının Greenpass ve İngiltere vatandaşlarının NHS QR kodlu evrakını, ülkeye girişte kontrol edilmek üzere beraberinde getirmeleri gerekecek.

Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekirken, eklenen evraklar, ülkeye girişte kontrol edilecek. Uygulama, 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacak.

Ülkeler renk kodlarına ayrıldı

KKTC'ye girişlerde ülkeler renk kodlarına göre ayrılarak yeni kriterler belirlendi.

Halihazırda çalışma izni bulunan (eş ve çocukları dahil) ve ülkeye gelmeyi talep eden çalışanlar 14 gün karantinada kalmaları koşuluyla giriş yapabilecekler.

Buna göre, son 14 günde koyu kırmızı renkteki ülkelerde bulunanların (KKTC vatandaşı hariç) ülkeye girişleri yasak olacak.

Kırmızı renkteki ülkelerden gelenler, Kovid-19 aşısını yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saatte yaptırdığı, sonucu negatif olan PCR sonucu ve 5-7 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.

Turuncu renkteki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş yapabilecek, aşısız olanlardan negatif olduklarını gösterir PCR sonucu istenecek ve bu kişiler, 5 gün karantinaya tabi tutulacak.

Türkiye turuncu kategoride yer alıyor.

Yeşil renkteki ülkelerden gelen, aşılı olan veya daha önce Kovid-19 hastalığını geçirmiş olan kişilere herhangi bir kısıtlama olmayacak, aşısız olanlardan ise sadece son 72 saatteki negatif PCR test sonucu talep edilecek.

Gri renkteki ülkelerden gelenler ise aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabilecek.

Yukarıdaki kriterlere göre, karantinaya girmesi gereken kişiler KKTC'de ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye "Güvende Kal Uygulaması"nı indirmeleri koşuluyla el bilekliğiyle 5-14 günlük karantinada kalacak.

KKTC genelinde tüm kapalı ve açık alanlarda maske takmak ile sosyal mesafe kuralına uymak zorunlu olacak. İşletmeler, müşteri ve çalışan toplamı azami 3 metrekarede bir kişi olacak şekilde düzenleme yapacak.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
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