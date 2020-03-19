KKTC'ye girişler kapatılacak KKTC'ye girişler KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarına kapatılacağı kaydedildi.

KKTC'ye girişler KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarına kapatılacağı kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkeye giriş çıkışların KKTC vatandaşları dışında herkese kapatılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, "Ülkemize giriş noktaları KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır" ifadesini kullandı. KKTC'li Bakan kararın bugün 14.00 itibariyle yürürlüğe gireceğini ifade etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA