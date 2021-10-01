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KKTC'YE GİDEN TIR'IN DORSESİNDE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Silifke ilçesinde limanda, KKTC'ye giden TIR'ın dorsesinde Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde limanda, KKTC'ye giden TIR'ın dorsesinde Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seka Limanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), gidecek olan TIR'da arama yaptı. Aramada, dorsede, malzemelerin arasına gizlenmiş Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü A.E. gözaltına alınırken, kaçaklar sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

TIR şoförü A.E. ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

KKTC'YE GİDEN TIR'IN DORSESİNDE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

KKTC'YE GİDEN TIR'IN DORSESİNDE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

KKTC'YE GİDEN TIR'IN DORSESİNDE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

KKTC'YE GİDEN TIR'IN DORSESİNDE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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