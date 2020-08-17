- KKTC'ye gelen yolcular Covid-19 test sonuçları çıkana kadar limanda bekletilecek
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- KKTC'ye gelen yolcular Covid-19 test sonuçları çıkana kadar limanda bekletilecek

- KKTC'ye gelen yolcular Covid-19 test sonuçları çıkana kadar limanda bekletilecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yurt dışından gelen yolcuların Covid-19 test sonuçları çıkana kadar limanda bekletileceğini duyurdu.

17.08.2020 23:09 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:16

- KKTC'ye gelen yolcular Covid-19 test sonuçları çıkana kadar limanda bekletilecek

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yurt dışından gelen yolcuların Covid-19 test sonuçları çıkana kadar limanda bekletileceğini duyurdu.

KKTC Bakanlar Kurulu, bugün 4 saat süren toplantıda korona virüs salgınına karşı yeni önlemler aldı. Toplantının ardından bir açıklama yapan Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulunun tek gündem maddesinin salgın olarak belirlendiğini kaydetti. Özersay, tüm dünyayı ve KKTC'yi etkileyen salgınla ilgili gelinen aşamayı değerlendirdiklerini ve ilave tedbirler alınması konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Özersay, Sağlık Üst Kurulu tarafından yapılan önerilerin dikkate alındığını ifade ederek, "Resmi Gazete'de yayımlanacak karar şeklinde olmasa da görüş birliğine varılan bu konularda kararları hayata geçirmek için adım atılacak" dedi.

1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında ülkeye hava yolu ile 37 bin 500, deniz yoluyla 13 bin 195 yolcu geldiğini dile getiren Özersay, yaklaşık 50 bin yolcu arasından deniz yolu ile gelen 66, havayolu ile gelen 33 yolcuda korona virüs tespit edildiğini aktardı. Denizden gelişlerde risk faktörünün daha yüksek olduğunu, dolayısıyla bu konuya yönelik iki ek tedbir almaya karar verdiklerini ifade eden Özersay, öncelikle deniz yolu ile gelen yolcu sayısının 400'den 250'ye indirileceğini ve deniz yoluyla gelenlerin Covid-19 test sonuçları çıkana kadar limanda bekletileceğini duyurdu.

Rastgele test uygulaması sıkılaştırılacak

Başbakan Yardımcısı Özersay, rastgele test uygulamasında test sayısının artırılacağını ve uygulamanın sıkılaştırılacağını aktarırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geçen ve sadece bir kez test yaptıranlara rastgele testler yapılacağını açıkladı. Türkiye'den uçağa ve gemiye binmeden önce Covid-19 test sonuçlarının daha güvenli denetlenmesine yönelik çalışmalar yapılacağını aktaran Özersay, KKTC ve Türkiye Sağlık Bakanlıklarının bu konuda istişare halinde olduklarını açıkladı.

Özersay, C kategorisinden gelecek yolcuların pozitif çıkan ama asemptomatik olan ve pozitif çıkan vakaların temaslılarının bir arada bulunabileceği daha merkezi bir tesiste konaklaması adına düzenlemeye gidileceğini dile getirerek, Maliye Bakanlığının bu yönde adım atacağını aktardı. Özersay, eğlence merkezlerinde mekan içinde bulunabilecek kişi sayısının ne şekilde kontrol edileceği, buna uyulmaması noktasında kapatılmasına yönelik düzenlemeler yapılacağını da dile getirdi. Özersay, "Çalışma hayatında risk grubu içinde yer alan bireylerin ister kamuda, ister özelde daha fazla korunmasına ihtiyaç olduğu tespitinden hareketle kamuda her bir bakanın ve bakanlığın kendi bünyesinde çalışanlarla ilgili gerekli tedbirleri alması ve talep üzerine gerekli esnekliği göstermesi konusu değerlendirildi. Bu yönde inisiyatif kullanma konusu değerlendirildi ve görüş birliği söz konusudur" dedi.

Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının 21 Ağustos tarihinde eğitime nasıl başlanacağı konusunda basın toplantısı düzenleyeceğini aktaran Özersay, bugüne kadar yapılan çalışmanın taslak olarak Bakanlar Kurulu ile paylaşıldığını ve hemfikir olunduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı, eğitimde öğrenciler arasında gün bazında ayrıştırmaya giderek, fiziki olarak seyrek şekilde eğitimin sürdürülmesi üzerinde tartışıldığını aktardı. Özersay, öğrencilerin taşınması konusundaki tedbirlerin de üzerinde tartışıldığını belirtti. Başbakan Yardımcısı, üniversite bağlamında ise fiziki eğitim ile online eğitimin nasıl bir araya getirilerek çıkış yolu sunulacağı konusunda da taslak çalışma yapıldığını kaydetti.

KKTC'de bugüne kadar 221 kişide korona virüs tespit edilirken, 4 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Ülkede 147 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, 70 kişinin tedavisine hastanelerde devam ediliyor.

- KKTC'ye gelen yolcular Covid-19 test sonuçları çıkana kadar limanda bekletilecek

Kaynak: İHA

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