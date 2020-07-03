KKTC'ye gelen tüm yolculara 1 gün karantina şartı getirildi
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KKTC'ye gelen tüm yolculara 1 gün karantina şartı getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 75 günün ardından ülkede tespit edilen korona virüs vakaları nedeni ile yurtdışından gelen tüm yolculara karantina şartı getirdi.

KKTC'ye gelen tüm yolculara 1 gün karantina şartı getirildi
03.07.2020 21:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:15

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 75 günün ardından ülkede tespit edilen korona virüs vakaları nedeni ile yurtdışından gelen tüm yolculara karantina şartı getirdi.

KKTC'de korona virüs salgının sona ermesinin ardından 75 gün sonra yurtdışı kaynaklı 1 yeni vaka tespit edilmişti. KKTC'de ilerleyen günlerde ise 2 kişide daha korona virüse rastlanmış, vaka sayısı 3'e yükselmişti. Başbakanlık, tarafından yapılan açıklamada ülkede vaka sayılarının yeniden artması ile yurtdışından gelen tüm yolculara PCR test sonuçları çıkana kadar 1 gün otelde karantina şartı getirildiği duyuruldu. Başbakanlık, otel rezervasyonlu turistlerin ülkeye girişleri sırasında yapılan PCR testinin sonuçlarının konaklayacakları otele gönderileceğini açıklarken, turistlerin bu süre zarfında gözetim altında tutulacağını aktardı. Açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' kapsamına alınan korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde ülkemizde turizm faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir zeminde gerçekleştirilebilmesinin sağlanması amacıyla bazı düzenlemeler hayata geçirilecektir. Kontrollü olarak turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılırken toplum sağlığının da korunmasının büyük önemi bulunduğu bilincinden hareketle, kara, deniz ve hava sınır kapılarından giriş yapacak olan Otel rezervasyonlu turistler ülkeye girişlerinde PCR testleri yapıldıktan sonra test sonucunu beklemek üzere rezervasyon yaptırmış olduğu otele gönderilecekler ve test sonucu çıkana kadar konaklayacakları otel içerisinde gözetim altında tutulacaklardır. Gözetim altında bulunan turistlerin aynı ortamda bulunanlarla temas etmemeleri ve otelden dışarı çıkışlarına izin verilmeyerek halkla bir araya gelmemesi için de gerekli tüm tedbirler otel tarafından alınacak ve Otel işletmelerinin sorumluluğunda uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Manşet

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