KKTC'ye gelen tüm ülke vatandaşlarına 14 gün karantina zorunluluğu KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkeye giren herkesin 14 gün merkezi karantina noktalarında karantina altına alınacağını açıkladı.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkeye giren herkesin 14 gün merkezi karantina noktalarında karantina altına alınacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün gerçekleştirilen olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşına geçti. Bakan Özersay, "Ülkemize giriş hakkı bulunan, giriş yapacak olan herkes, ister KKTC vatandaşı olsun, ister yabancı olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil herkes ülkeye girdiği andan itibaren merkezi karantina noktalarında 14 gün boyunca kesintisiz karantinaya alınacaktır" dedi.

Özersay, "Kıbrıs Rum tarafına geçilmesi durumunda da geçiş yasak değildir ama geçilmesi durumunda ülkemize geri dönüldüğünde 14 gün evde değil, merkezi gözlem noktalarında karantinaya alınacaklardır" ifadelerini kullandı.

Bakan Özersay Pile'de yaşayan vatandaşların da merkezi karantina bölgelerinde karantinaya alınacağını belirterek, "Daha önce yürürlükte bulunan kurallar çerçevesinde gerek Pile'de yaşayan vatandaşlarımıza gerekse sınırın diğer tarafında yaşayan vatandaşlarımıza ilişkin bir muafiyet düzenlemesinden bahsetmiştik. Bugün aldığımız karar çerçevesinde bu muafiyet de geçici olarak kaldırılacaktır" diye konuştu.

Süpermarket, kasap ve eczanelere yönelik dezenfekte ilaç zorunluluğu

Özersay virüse karşı alınan tedbirlere değinerek, "Gerek süpermarketler, gerek kasap ve eczaneler bu mekanların giriş ve çıkışlarında dezenfekte ilaç zorunluluğu olacaktır. Bu mekanlarda gerek tezgahlarda gerekse mekan içerisinde 2 metre mesafe kuralı bundan böyle geçerli olacaktır" dedi.

Tezgahtarların ve görevlilere de maske ve eldiven zorunluluğu getirildiğini ifade eden Özersay, maske ve eldivenlerin iki saatte bir değiştirilmesi zorunluluğunun bulunduğunu aktardı. Bakan Özersay zorunluluklara uymayan işletmelerin belediyeler tarafından kapatılabileceğinin de altını çizdi.

Merkezi karantina uygulamasının getirilmesiyle ülkeye girişlerde ciddi bir azalma yaşanmaya başlandığını kaydeden Özersay, dün akşam ülkeye gelen uçakta 30, bu sabah gelen uçakta 28, deniz yolu ile 3 kişi geldiğini ve merkezi karantina merkezinde karantina altına alındıklarını açıkladı.

Özersay, İngiltere'den gelecek uçak için ise, "Bu charter uçuş normal bir ticari faaliyettir ancak devlet bunun organizasyonuna yardımcı olmuştur. Dolayısıyla biz organizasyona yardımcı olmaya çalıştık. Oradaki öğrencilerimizin oluşturduğu sivil toplum birlikleriyle ev oradaki temsilciliğimiz ve eğitim ateşemizle birlikte" dedi.

Özersay, yurt dışındaki öğrencilerin ülkeye dönmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Özellikle Birleşik Krallık'tan Cuma günü ve büyük ihtimalle Cumartesi günü iki charter uçuş yapılması söz konusudur. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle bu charter uçuşun Türkiye'ye touch-down yapıp herhangi bir kapı açmaksızın ülkemize Türkiye üzerinden gelişi üzerine bir çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Özersay, ilk uçakta bulunacak olanların tamamının öğrencilerden oluştuğunu, ikinci uçakta ise öğrencilerin haricinde yer kalması durumunda çeşitli nedenlerle İngiltere'ye giden ancak dönemeyen vatandaşlara da yer verilebileceğini ifade etti.

"Testler için yeterli kit var"

Korona virüs teşhisi için kullanılan kitler konusunda kitlerin olup olmadığı konusunda yönelik tartışmalar bulunduğuna değinen Özersay, kitlerden ellerinde yeterince bulunduğunu, bunun yanı sıra yeni alımların da söz konusu olduğunu açıkladı.

"Solunum cihazları sipariş edildi, parasal sorun yok"

Bakan Özersay solunum cihazları ile ilgili ise yeni alımların söz konusu olduğunu ifade etti. Yeni kit ve solunum cihazlarının alımlarında parasal sıkıntı olmadığını belirten Özersay, karşılaştıkları engelin ülkelerin kit ve solunum cihazlarının ihracatına virüs salgınından dolayı kendi ihtiyaçlarını da dikkate alarak koyduğu sınırlama olduğunu söyledi.

İstanbul'a Fransa'dan gelen Kıbrıslı Türkün, karantina noktasında götürüldüğü sırada otobüsten indirilip özel bir araca bindirilmesi olayıyla ilgili olarak ise Özersay, "Gerek kamuoyunda gerekse sosyal medyada çok çeşitli yorumlar yapılmıştır. Böyle bir dönemde herkesin hassasiyet gösterip kendisine göre bir eleştiri ortaya koyması bazı yorumlar çerçevesinde kanaat geliştirmesi bence son derece normaldir, olağandır, anlayışla karşılıyoruz" dedi. Özersay, kimseye torpil yapılmadığını, Türkiye'nin yurt dışındaki öğrencilerini ülkesine getirmek için girişim başlattığı gibi kendilerinin de bunu yapmaya çalıştığını ifade etti.

Almanya, Fransa ve İspanya'da eğitim gören Kıbrıslı Türklerin, Türk Hava Yolları ile ülkeye getirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Özersay, akşamki olayda sanki bir kişinin karantinadan çıkarılmaya çalıştığı algısının oluştuğunu kaydetti.

Ekonomik tedbirler

Virüs salgınından dolayı alınması gereken ekonomik tedbirler konusuna da değinen Özersay, bu konuda beklentilerin bulunduğunun bilincinde olduklarını, bazı hazırlıkların somutlaştığını ancak tedbirlerin yansımasını öngörmek gerektiğini aksi halde beklenen sonucun çıkmayabileceğini ifade etti. Özersay, ilgili bürokratların da katılımıyla bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Bu kriz sadece Kıbrıslı Türklerin değil, dünyanın krizidir. Bu sadece hükümetin değil, hepimizin meselesidir" diyen Özersay, fedakarlık yaparak çalışmaya devam eden basın mensupları gibi çok sayıda insan bulunduğuna da dikkat çekti.

Kudret Özersay, zorunlu kalmadıkça evden çıkılmaması, toplu mekanlarda bulunulmaması gerektiği uyarısını da yineledi ve birlik çağrısında bulundu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA