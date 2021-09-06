KKTC'ye doğru yönelen Suriye kaynaklı petrol sızıntısı için kurulan "kriz masası" görevini tamamladı
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KKTC'ye doğru yönelen Suriye kaynaklı petrol sızıntısı için kurulan "kriz masası" görevini tamamladı

KKTC'ye doğru yönelen Suriye kaynaklı petrol sızıntısı için kurulan 'kriz masası' görevini tamamladı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Müsteşarı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı olan ve KKTC'ye doğru yönelen petrol sızıntısı konusunda kurulan kriz masasının bugün itibarıyla görevini tamamladığını, bundan sonra sürecin Turizm ve...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Müsteşarı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı olan ve KKTC'ye doğru yönelen petrol sızıntısı konusunda kurulan kriz masasının bugün itibarıyla görevini tamamladığını, bundan sonra sürecin Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından takip edileceğini açıkladı.

Suriye kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili son gelişmeler bugün kriz komitesinin Turizm ve Çevre Bakanlığında yapılan toplantısında değerlendirildi.

Toplantı sonrasında Başbakanlık Müsteşarı, Kriz Yönetimi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun açıklama yaptı.

Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısıyla ilgili 30 Ağustos akşamı bir kriz komitesi oluşturduklarını hatırlatarak, komitede yer alan kişilerle çok yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu süreçte yapılanları özetleyen Amcaoğlu, Türkiye'nin kıyı emniyeti konusunda geldiği noktayı takdirle izlediklerini dile getirerek, insansız hava araçlarının kendilerine büyük katkı yaptığını aktardı.

Yapılan tüm ihbarların değerlendirildiğini ve ihbarların tamamına yakının yerinde gözlemlendiğini ifade eden Amcaoğlu, herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını belirtti.

Sızıntı Hatay'a doğru ilerliyor

Dün yapılan tespitte nohut büyüklüğünde katılaşmış, özelliğini yitirmiş birikintiler tespit edildiğini dile getiren Amcaoğlu, bunların rüzgarın yönüyle Hatay'a doğru hareket halinde olduğunu söyledi.

Uzmanlardan alınan bilgilere göre sızıntının önemli bir kısmının ağırlaşarak dibe çöktüğü, bir kısmının ise buharlaşıp uçtuğunu kaydeden Amcaoğlu, bugün yapılan toplantıda, artık sürecin özellikle Turizm ve Çevre Bakanlığının takip edeceği sonucuna ulaştıklarını bildirdi.

Amcaoğlu, bu süreçte kriz komitesinde yer alan tüm taraflara teşekkür ederek, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Coşkun da, bu süreçte destekleri nedeniyle ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Amcaoğlu'na ve ülkedeki yetkililere teşekkür etti.

Coşkun, vatandaşların gönül rahatlığıyla denize girip balık avlayabileceğini, toplantıdan çıkan sonucun bu olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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KKTC'ye doğru yönelen Suriye kaynaklı petrol sızıntısı için kurulan "kriz masası" görevini tamamladı - Haberler
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