- KKTC'ye 1 Temmuz'dan itibaren 3 kategoride giriş yapılacak
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- KKTC'ye 1 Temmuz'dan itibaren 3 kategoride giriş yapılacak

- KKTC'ye 1 Temmuz'dan itibaren 3 kategoride giriş yapılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 1 Temmuz'dan itibaren turistlerin 3 kategoriye ayrılan koşullara uyması halinde giriş yapmasına izin verilecek.

11.06.2020 21:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:18

- KKTC'ye 1 Temmuz'dan itibaren 3 kategoride giriş yapılacak

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 1 Temmuz'dan itibaren turistlerin 3 kategoriye ayrılan koşullara uyması halinde giriş yapmasına izin verilecek.

KKTC korona virüs salgını nedeni ile sınırlarını yabancılara kapatma kararı almıştı. KKTC'de salgının kontrol altına alınmasının ardından 1 Temmuz'dan itibaren turistlere 3 kategoriye ayrılan koşulları uymaları halinde giriş izni verilecek. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada ülkeye girişlerin 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu. Özersay, 22 Haziran'a kadar ülkede kapalı devre bir açılım söz konusu olacağını belirterek, "1 Temmuz itibarıyla yurt dışına açılacağız. Belli riskler alacağımız aşikardır. Kendimizi ve sevdiklerimizi virüsten korumaya özen göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, 15 Haziran'dan ay sonuna kadar ülkeye gelecek öğrencilerin herkes gibi karantinaya tabi olacağını fakat öğrencilerin karantina ücreti ödemeyeceğini açıkladı. Özersay, İstanbul ve Ankara'dan pazartesi ve salı günleri 2 tarifeli uçuş düzenleneceğini aktarırken, önceliğin sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'de kalanlara verileceğini açıkladı.

Özersay, KKTC'ye girişlerin A, B ve C olmak üzere 3 kategoride olacağını aktarırken, bu ülkelerin listesinin her hafta Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri ışığında güncelleneceğini dile getirdi. Özersay, KKTC'ye gelecek tüm kategorilerde yolculardan PCR negatif test sonucu isteneceğini ifade ederken, bazı ülkelerden gelenlere ise KKTC'de de PRC testi yapılacağını duyurdu. Başbakan Yardımcısı, yüksek riskli ülkelerden gelen yolcuların ücreti kendi karşılamak koşuluyla 14 gün karantinada kalacaklarını ifade etti.

Özersay, A kategorisinde bulunan Malta, Bulgaristan, Almanya, Avusturya, İsrail, Yunanistan, Türkiye, Litvanya, Danimarka'dan gelecek yolcuların 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif sonuçlu PCR testi ile KKTC'ye giriş yapabileceklerini açıkladı. Başbakan Yardımcısı, B kategorisinde bulunan ülkelerden gelecek yolculara çifte PCR testi uygulanacağını ve pozitif çıkması durumunda karantinaya alınacaklarını aktardı. Özersay, yüksek riskli ülkelerin bulunduğu C kategorisindeki ABD, İran, Birleşik Krallık gibi ülkelerden gelecek yolculara ise PCR testi uygulanacağını ardından bedelini kendileri ödemek koşulu ile 14 gün karantinada tutulacaklarını duyurdu.

- KKTC'ye 1 Temmuz'dan itibaren 3 kategoride giriş yapılacak

Kaynak: İHA

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