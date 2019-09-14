KKTC ve 49 ilde 223 askeri personele yakalama kararı

KKTC ve 49 ilde 223 askeri personele yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf 223 astsubay ru¨tbesindeki asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

14.09.2019 11:30
KKTC ve 49 ilde 223 askeri personele yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf 223 astsubay ru¨tbesindeki asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


İstanbul merkezli 49 farklı il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) operasyon başlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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