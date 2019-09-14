KKTC ve 49 ilde 223 askeri personele yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf 223 astsubay ru¨tbesindeki asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
14.09.2019 11:30
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf 223 astsubay ru¨tbesindeki asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul merkezli 49 farklı il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) operasyon başlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com