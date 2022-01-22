- KKTC vatandaşları için videolu oy kullanma rehberi hazırlandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk, yarın yapılacak "Milletvekilliği Erken Genel Seçimi" için sandık başına gidiyor.

- KKTC vatandaşları için videolu oy kullanma rehberi hazırlandı

İSTANBUL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk, yarın yapılacak "Milletvekilliği Erken Genel Seçimi" için sandık başına gidiyor. Vatandaşların oy kullanırken dikkat etmeleri gereken noktalar için videolu bir rehber hazırlandı.

KKTC milletvekilliği seçimlerinde oylar nasıl kullanılacak? Yakın Doğu TV'nin hazırladığı video, seçmenlerin oylarını nelere dikkat ederek kullanması gerektiğine rehberlik ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk, yarın 13'üncü kez sandık başına gidecek. 26'ıncı hükümeti belirleyecek 2022 seçimleri, cumhuriyetin ilanından önce yapılan 1976 ve 1981 milletvekilli seçimleri de dahil edildiğinde Kıbrıs Türklerinin, Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak milletvekillerini seçeceği 15'inci seçim olacak. Peki, KKTC milletvekilliği seçimlerinde oylar nasıl kullanılacak? Yakın Doğu TV'nin hazırladığı video, seçmenlerin oylarını nelere dikkat ederek kullanması gerektiğine rehberlik ediyor.