KKTC Ulaştırma Bakanı Canaltay, kendini karantinaya aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC Ulaştırma Bakanı Canaltay, kendini karantinaya aldı

KKTC Ulaştırma Bakanı Canaltay, kendini karantinaya aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, eşi Serdar Canaltay'ın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, eşi Serdar Canaltay'ın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendini karantinaya aldığını duyurdu. Canaltay, "Aile olarak Covid-19 kurallarına uymamız ve tüm önlemleri almamıza rağmen eşim Serdar Canaltay'ın testi pozitif çıkmıştır. Temaslı olmamdan dolayı, Sağlık Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda kendimi evimde bir süreliğine izole edeceğim. Ben ve eşimin, aşılanmış olmamız nedeniyle bu süreci sorunsuz atlatacağımıza olan inancım tamdır. Virüsün sağlığımıza ve insan yaşamına karşı oluşturduğu tehdidi bertaraf etmenin tek yolu aşılanmadır. Halkımızdan ricam, bu güne kadar olmayanların bir an önce aşı olmalarıdır. Sağlık ve sevgiyle kalın" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kapalı Maraş gerginliği büyüyor! Rum Kesimi'nden Kıbrıslı Türklere pasaport tehdidi
Kapalı Maraş gerginliği büyüyor! Rum Kesimi'nden Kıbrıslı Türklere pasaport tehdidi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Alişan Reynmen Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC Ulaştırma Bakanı Canaltay, kendini karantinaya aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:27:25. #1.16#

title