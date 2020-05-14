KKTC turizme hazır: Otellerde koronavirüs önlemleri açıklandı
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KKTC turizme hazır: Otellerde koronavirüs önlemleri açıklandı

Doğu Akdeniz'in turizm incisi KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) koronavirüs (Covid-19) sonrası turizme hazırlanıyor.

KKTC turizme hazır: Otellerde koronavirüs önlemleri açıklandı
14.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:00

Doğu Akdeniz'in turizm incisi KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) koronavirüs (Covid-19) sonrası turizme hazırlanıyor.

Koronavirüs  salgını nedeniyle gelen seyahat kısıtlamaları turizm sektörenü de etkiliyor. Doğu Akdeniz'in turizm cenneti KKTC'de koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan oteller yeni döneme yönelik hazırlıklara başladı.  Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile Casino İşletmecileri Birliği yeni dönem eylem planını Demirören Haber Ajansı'na   açıkladı. Bu eylem planına göre; Ada'ya gelecek bir misafir için havaalanından otelin odasına kadar izlenecek süreçler belirlendi.

HAVALİMANI GİRİŞİNDE KORONAVİRÜS TESTİ

 Buna göre bir misafir KKTC'ye geldiği andan itibaren koronavirüs ile ilgili tüm gerekli önlemler alınacak. Ada'ya gelen misafir Türkiye'de test yaptırmadıysa, Ercan Havaalanı'nda misafire test uygulaması yapılacak.

OTELLERE TAŞINACAK ARAÇLARA DEZENFEKTE

Otellere taşınacak araçlar, özel dezenfekte edilecek. Her taşınan yolcu sonrasında belli bir saat araçlar kullanılmayacak. Otelde misafirler, check-in sırasında en fazla 5 dakika bekletilecek. Odalara özel kartlar çıkarılacak. Alt yapısı olan otellerde, kart sistemi kaldırılacak, misafirler odalarını cep telefonlarına yükledikleri uygulama ile açabilecek.  

ODADAN ÇIKIŞ YAPAN KONUKTAN 12 SAAT SONRA MİSAFİR ALINACAK

Bir misafir odayı boşalttıktan sonra, odaya 12 saat boyunca başka bir misafir alınmayacak. Oda, defenfekte edilecek ve tek kullanımlık eşyalara ağırlık verilecek. Misafirlerin denize girişleri, kullanılan şezlonglar arasında belirli mesafeler olacak.

'OTELLER 10 GÜN İÇERİSİNDE HAZIR'

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, otelcilik sektörünün koronavirüs ile ilgili tüm önlemleri aldığını söyledi. Otellerin koronavirüse dönük yatırımlarını yaptığını anlatan Çağıner, "Sektör olarak kendi içerimizde gereken adımlar atılıyor. Personel eğitimlerine başlandı. Önümüzdeki 10 gün içerisinde otellerimiz misafirlerini kabul etmeye hazır olacaktır" dedi. Otellerde koronavirüsün bulaşma noktalarının belirlendiğini ifade eden Çağıner, "Misafirlerimizin ülkemizde sağlıklı ve huzurlu bir tatil yapmaları için gerekenler yapıldı. Şu anda KKTC dünyada ilk beş içerisinde kovid-19 ile mücadelede. İzole bir ada. Nüfusunu kontrol edebiliyor. Bunlar büyük avantaj" dedi. Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ercan Turan da, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nin aldığı kararları casinocular olarak da uygulayacaklarını ifade etti. Las Vegas'ta uygulanan önlemlerin bir benzerinin KKTC'de de olacağını ifade eden Turan, "Casino İşletmecileri Birliği olarak tüm önlemleirmizi aldık. Misafirlerimizin en sağlıklı şekilde oyunlarını oynamasını sağlayacağız" dedi. Öte yandan KKTC'de otellerde kumarhaneleri kullanmak isteyenleride bir dizi kurallar bekleyecek. KKTC'de Casinocular Birliği, Las Vegas'ta uygulanmaya konulan kuralları uygulama kararı aldı. KKTC'de 26 gündür koronavirüs salgınına ilişkin pozitif vakaya rastlanmdı.

 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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