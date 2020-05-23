KKTC Turizm Bakanı Üstel: Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum
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KKTC Turizm Bakanı Üstel: Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs olarak koronavirüsü (Covid-19) yendiklerini belirterek, "Türkiye'de yurtdışında tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum" çağrısı yaptı.

KKTC Turizm Bakanı Üstel: Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum
23.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:05

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs olarak koronavirüsü (Covid-19) yendiklerini belirterek, "Türkiye'de yurtdışında tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum" çağrısı yaptı. 

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yapan Üstel, mart ayından itibaren koronavirüsle mücadelede önemli adımlar attıklarını ifade etti. "36 gündür ülkemizde bir vaka ortaya çıkmadı. Bir başarı hikayesinden bahsediyoruz" diyen Üstel, "Koronavirüs salgını ile mücadeleyi çok başarılı bir şekilde yaptık" dedi. Koronavirüsle mücadelede halkın kurallara itina ile uyduğunu kaydeden Üstel, "Yavaş yavaş sektörleri çalışma hayatını kazandırmaya başladık. Bunlar için belirli kriterler ortaya koyduk" dedi. 1 Haziran'dan itibaren turizm sektöründe açılmaların olacağını söyleyen Bakan Üstel, "Otellere eğitim verilecek. Güvenli sertifikası alanlar açılacak. Otellerimizin kapılarını açarken, şu anda iç turizmi hareketlendirme adımı. Aslında bu dışa açılım öncesinde bir ön prova" dedi.

15 HAZİRAN'DAN DIŞA AÇILIM

Ada'ya dışarıdan turistlerin gelmesi ile ilgili sürecin 15 Haziran ile 1 Temmuz arasında olabileceğine işaret eden Üstel, "Ülkemize bir turist gelecekse bununla ilgili her türlü önlemlerin alınması çalışması yapılıyor. Kriterleri belirlemek için ilgili taraflarla çalışmalarımız devam ediyor. Bu sezon turizmde büyük sıkıntı yaşadık. Ama inanıyorum ki 2021 yılı turizmde KKTC için çok başarılı olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'GÜVENLİ ADAYIZ'

Kuzey Kıbrıs'ın güvenli bir ülke olduğuna vurgu yapan KKTC Turizm Bakanı Üstel, "İnsanlarımız bizleri aramaya başladı, 'Ne zaman açacaksınız turizmi, gelmek istiyoruz' diye. Güvenli adayız, güvenli tesislerimiz var. Ülkeye gelecek turistler konusunda da halkımızı bilinçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. "Kolay bir süreçten geçmiyoruz" sözlerini kullanan Ünal Üstel, "Anavatan Türkiye'de tatil yapmak isteyenlerin KKTC'yi seçmelerini istiyoruz. Bizim en büyük pazarımız her zaman yanımızda olan Anavatanımız" dedi.

İŞTE OTELLERDE ALINACAK ÖNLEMLERDEN ÖNE ÇIKANLAR

Otellerde alınacak önlemler ise şöyle sıralandı:

"Tüm otellerde hijyen güvenlik protokolü uygulanacak. Ada'ya gelecek turistten PCR testi istenecek. SPA, hamam, sauna bölümleri ilk aşamada açılmayacak. Otele girişlerde misafirler ve tüm personel tek kullanımlık maske ve eldiven kullanacak. Resepsiyon girişine termal kamera konulacak. Bavullar dezenfekte edildikten sonra odalara çıkarılacak. Odalarda tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. Odalar en az 6 saat boş bırakılacak, dezenfekte edildikten sonra misafir kabul edilecek. Otellerin restoranlarında 10 metrekarede 4 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacak. Plajlarda şezlong ve şemsiyeler 2 metre aralıkla yerleştirilecek."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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