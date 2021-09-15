KKTC Trabzon Başkonsolosu Özkan'dan TTSO'ya ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Trabzon Başkonsolosluğu görevine atanan Erhan Özkan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis Katip Üyesi Ali Birinci ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Zeki Solak'ın de yer aldığı ziyarette, Trabzon ile KKTC arasında yapılabilecek işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Hacısalihoğlu, Trabzon'un tarihi, ticaret ve sanayisi hakkında Başkonsolos Özkan'a detaylı bilgi verdi.

Trabzon ile KKTC arasındaki ilişkilerin her zaman yakın olduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, "Özellikle direkt uçak seferleri varken büyük bir turizm ve iş dünyası hareketi vardı. Direkt uçak seferlerinin yeniden başlaması en büyük dileğimiz." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Özkan da Trabzon'daki iş dünyası ile KKTC arasındaki iş olanaklarını değerlendirmek istediklerini kaydetti.