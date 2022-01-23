KKTC'teki genel seçimde, yüzde 10'u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95'ini alan iktidardaki Ulusal Birlik...
AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC'teki genel seçimde, yüzde 10'u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95'ini alan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi yarışı önde götürüyor.
KKTC'teki genel seçimde, yüzde 10'u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95'ini alan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi yarışı önde götürüyor.
AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri