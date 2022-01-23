KKTC'teki genel seçimde, yüzde 10'u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95'ini alan iktidardaki Ulusal Birlik... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'teki genel seçimde, yüzde 10'u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95'ini alan iktidardaki Ulusal Birlik...

KKTC'teki genel seçimde, yüzde 10'u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95'ini alan iktidardaki Ulusal Birlik...
AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

KKTC'teki genel seçimde, yüzde 10'u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95'ini alan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi yarışı önde götürüyor.

KKTC'teki genel seçimde, yüzde 10'u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95'ini alan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi yarışı önde götürüyor.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

Kıbrıs, Ubp, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title