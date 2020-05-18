KKTC Tarım Bakanı Oğuz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
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KKTC Tarım Bakanı Oğuz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Girne bölgesinde yer alan ve dün yangın çıkan Tepebaşı'ndaki ormanlık alanda helikopterle incelemeler yaptı.

KKTC Tarım Bakanı Oğuz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
18.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:30

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Girne bölgesinde yer alan ve dün yangın çıkan Tepebaşı'ndaki ormanlık alanda helikopterle incelemeler yaptı.

Yetkililerden bilgi alan Bakan Dursun, bölgede incelemelerine devam ediyor. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Dün sabah Tepebaşı bölgesinde çıkan yangın daha sonra Kalkanlı bölgesindeki ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ne ulaşmış, kampüsteki öğrenciler ve çalışanlar tahliye edilmişti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün akşam saatlerinde Güzelyurt Kaymakamlığında gerçekleştirilen kriz toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak, "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'den gelen üç helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek vermişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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