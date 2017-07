KKTC Tanıtım Günlerine Gaziantep'te Yoğun İlgi

KKTC tanıtım günlerine Gaziantep'te yoğun ilgi



GAZİANTEP - Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanlığının Kıbrıs'ın tanıtımı kapsamında, Gaziantep'te SANKO Park AVM'de düzenlediği etkinlik yoğun ilgi gördü.

Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun katıldığı tanıtım etkinliğinde, turizm, emlak, yüksek öğrenim olanakları, tarihi turistlik bölgeleri ile sportif ve sağlık alanlarındaki hizmetler tanıtıldı.

KKTC ile Gaziantep arasında her gün seferlerin olduğunu lakin Kıbrıs'a gelişlerin halen eksik olduğunu belirten Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Biz kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yapmış olduğumuz tanıtım etkinlikleri içerisin de bugün Gaziantep'teyiz. Açıkçası Gaziantep halkının geneli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin nerede olduğunu biliyor. Biz burada yaşayan tüm kardeşlerimizi KKTC'ye davet ediyoruz. Çünkü Kıbrıs'ta nezih güzel bir ada var. ve o ada sadece Kıbrıs'ta yaşayanlara ait bir ada değil Anadolu'nun ve dünyanın her köşesinde yaşayan bütün Türklerin kendilerine ait bir ada olmuş olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Etkinlikler kapmasın da Adıyaman'da da KKTC ile ilgili bütün anlatılması gerekenleri anlatma şansı bulduklarını dile getiren Bakan Fikri Ataoğlu,"Adıyaman'da da gerçekleştirilen etkinliğe de katılma fırsatı yakaladık. Biz sadece turizm boyutu olarak yapmış olduğumuz bu etkinlikler çerçevesin de bizim yanımız da özellikle üniversitelerimizin de olduğu ve üniversitelerimizin de daha da ilerleyen günlerde tanınmasıyla ilgili yaptığımız bu etkinlik içerisin de bizlerle beraber oldular" şeklinde konuştu.

Bakan Ataoğlu, "Unutulmasın ki Kuzey Kıbrıs'ta aynı dili, aynı dini, aynı para birimini paylaştığımız kardeşleriz. Biz buradan sadece şöyle bir çağır yapmak istiyoruz. Sizin Kuzey Kıbrıs'ta kendinize ait bir adanız vardır ve çok yakınınız da. Uçuş mesafesinin 35-40 dakika olan bir mesafe arasın da bulunan Kuzey Kıbrıs ve Gaziantep arasında ki köprünün daha da gelişmesini ve geliştirilmesini istiyoruz. Biz herkesi Kuzey Kıbrıs'a davet ediyoruz" dedi.

Farklı illerde etkinliklerinin devam edeceğini belirten Ataoğlu, "Bu ay içerisin de iki programımız var. Değişik iki ilimiz de bu etkinliği düzenleyeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ı tanıtmak için veya turizmi tanıtmak için illa belli bir ay yok. Kuzey Kıbrıs'ta 12 ay boyunca turizm sektörüne hizmet verebiliyor. Turizmin 12 ay boyunca yaşanabileceği güzel ve nezih bir ada olduğundan dolayı biz sadece kış ayların da değil her ayın belli zamanların da Turizm Bakanlığı olarak yapmış olduğumuz etkinlikleri bunları anlatmaya çalışıyoruz. Temmuz ayı içerisin yapmaya başladığımız iki etkinliğin birincisini bugün burada gerçekleştiriyoruz 19 ile 20 de Antalya'dayız .Önümdeki aylarda da farklı illerde olacağız" diye konuştu.

SANKO Park Alışveriş Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Mağusa Halk Dansları Derneği gösterisi, Anadolu Ateşi Grubu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halka Dansları ekibinin gösterileri binlerce kişi tarafından beğeni ile izlendi.