KKTC, Suriye'yi vize uygulanan ülkelere dâhil etti

Güney Kıbrıs'a geçmek için KKTC'ye gelen Suriyelilerin sayısındaki artışı, Ercan Havaalanı'ndaki yığılmayı ve buradaki insani koşulları dikkate alan hükümet, Suriye'nin vize uygulanan ülkelere dahil olmasına karar verdi.

Suriyelilerin KKTC üzerinden Güney Kıbrıs'a geçmesi üzerine KKTC hükumeti düğmeye bastı. Bakanlar Kurulu, Suriyeyi vize uygulanan ülkeler sınıfına dahil etti. Ercan Havaalanı'nda bekleme kapasitesinin üstüne çıkıldığına ve gayri insani koşullara dikkat çeken yetkililer alınan önlemin zaruri olduğunu vurguladı. Bakanlar Kurulunda alınan bu kararı Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, "Ercan Havaalanı'nda bekletme kapasitesinin üzerinde bir yığılmaya var. Bu durum özellikle son birkaç haftadır bu kişilerin gayri insani koşullarla karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Bu sorunların aşılabilmesi ve ülkemize giriş yapmaksızın bir nevi transit olarak Ercan Havaalanı'ndan geçilmesini sağlayan söz konusu uygulamanın değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bakanlar Kurulu bugün, Suriye'nin de vize uygulanan ülkeler arasına dahil edilmesine karar vermiştir" denildi.

Savaş ve olağanüstü durum nedeniyle Suriyelilerin ülkelerini terk etmek zorunda kaldığı, farklı ülkelerden sığınma talep ettiklerine işaret edilen açıklamada, bu nüfus hareketlerinden KKTC'nin de nasibini aldığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Sığınma taleplerinin uluslararası düzeydeki otoritesi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'yle (BMMYK) Bakanlığımız bu konuda yakın bir çalışma ve işbirliği içerisindedir. Bahse konu insanlara yardım amacıyla işlem ve değerlendirmelerin yapılabilmesine yönelik olarak geliştirilen mekanizmayla Suriye vatandaşları Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle işbirliği halinde ve ilgili makamlarımız olan İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü'nün bilgisi ve onayıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geçiş imkanı buluyorlardı. Son haftalarda bu amaçla gelen kişilerin sayısındaki önemli artış Ercan Havaalanı'ndaki bekletme kapasitesinin de üzerinde bir yığılmaya sebebiyet vermiştir. Bu durum özellikle son birkaç haftadır bu kişilerin gayri insani koşullarla karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Bu sorunların aşılabilmesi ve ülkemize giriş yapmaksızın bir nevi transit olarak Ercan Havaalanı'ndan geçilmesini sağlayan söz konusu uygulamanın değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bakanlar Kurulu bugün, Suriye'nin de vize uygulanan ülkeler arasına dahil edilmesine karar vermiştir." - LEFKOŞA

Kaynak: İHA